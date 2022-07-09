Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика жителя Мончегорска заключили под стражу до 1 сентября

Задержанный - 52-летний житель Мончегорска. Фото: скриншот видео УМВД по Мурманской области

1 июля в Мончегорске изнасиловали и жестоко убили 8-летнего мальчика. Его тело в квартире нашла мама, когда вернулась с работы.

Обвиняемого по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) мужчину задержали через несколько дней после преступления. Это 52-летний местный житель, который работал в больнице и знал, что в тот день мама ребенка будет на дежурстве.

- По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По Севморпути из Мурманска отправилась первая партия краба. Товар везут в Тихоокеанский регион (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru