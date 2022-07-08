По Севморпути из Мурманска отправилась первая партия краба

Из Мурманской области налаживают экспорт продукции, в том числе морепродуктов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Из Мурманской области налаживают экспорт продукции, в том числе морепродуктов.

-– Еще раз о том, как санкционные ограничения подталкивают нашу экономику к новым успешным решениям. Из Мурманска по Северному морскому пути в Тихоокеанский регион отправится первая партия краба. Такой способ доставки в два раза быстрее прежних и, как следствие, – дешевле, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: морошку из Заполярья хотят экспортировать в Китай и ОАЭ.

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