По Севморпути из Мурманска отправилась первая партия краба

Из Мурманской области налаживают экспорт продукции, в том числе морепродуктов.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Из Мурманской области налаживают экспорт продукции, в том числе морепродуктов.
-– Еще раз о том, как санкционные ограничения подталкивают нашу экономику к новым успешным решениям. Из Мурманска по Северному морскому пути в Тихоокеанский регион отправится первая партия краба. Такой способ доставки в два раза быстрее прежних и, как следствие, – дешевле, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: морошку из Заполярья хотят экспортировать в Китай и ОАЭ.
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