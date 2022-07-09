"Он знал, что мама будет на работе". Что известно о жителе Мончегорска, которого задержали по обвинению в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика

52-летнего мужчину задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Фото: скриншот УМВД Мурманской области

8 июля стало известно, что в Мончегорске задержали 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика. Тело ребенка 1 июля нашла его мама, когда вернулась домой с работы.

Личного мужчины пока не раскрывается в интересах следствия.

- Это водитель из хозяйственной части местной больницы, не водитель скорой, - рассказала "КП"-Мурманск" знакомая семьи погибшего мальчика.

Мужчина был знаком с мамой ребенка, он помогал ей носить мебель в квартиру. Он знал, что женщина будет на работе, а ребенок один дома. По предварительной версии, он уговорил свою жертву открыть ему дверь.

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