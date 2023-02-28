Огромные пробки, ДТП и путь из Териберки за 85 тысяч рублей. В Мурманской области метель устраивает кошмар [фото, видео]

За сутки в Мурманске выпала половина месячной нормы снега, превзойдя все ожидания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Конец февраля в Мурманской области выдался очень морозным. В последние зимние дни холодов поубавилось, но погода решила не менять гнев на милость, вместо этого одарив регион бушующей метелью.

Непогода накрыла Заполярье 27 февраля, став отчасти виновником множества ДТП. Так, по дороге на Териберку, пока ее не закрыли, оказались в снежном плену несколько автомобилей. Некоторые перевернулись, их вызволяли при помощи пожарного «Урала».

Сейчас из поморского села не выехать, однако любителей дорогостоящих приключений могут подбросить до областного центра на вездеходах. Стоимость такого трансфера в одну сторону составит 85 тысяч рублей (за 8 человек).

Утром 28 февраля повсюду возникли пробки. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В тот же день произошла авария с пятью пострадавшими в Печенгском округе. В Мурманске у Семеновского озера три человека получили травмы, попав в ДТП. В Кольском районе пострадал один человек.

Вечером снежная стихия начала набирать еще большие обороты, поэтому дороги стали перекрывать. Первыми под ограничения попали трасса Заполярный - Сальмиярви и путь в Териберку. Затем перекрыли два участка автодороги Р-21 «Кола», а по дороге в Кандалакшу запретили движение грузового транспорта.

Также ограничили выход судов в Баренцево море в Печенге и Лиинахамари.

28 февраля снегопады продолжились, ветер усилился, а утро для жителей региона началось с вездесущих пробок. Так, на Кольском проспекте в Мурманске транспортный затор растянулся на три километра. Радовались утренней непогоде разве что школьники из Печенгского округа, у которых отменили уроки.

Туристы, приехавшие в Териберку, оказались в снежном плену. Фото: vk.com/my_teriberka

Проблемы, конечно, возникли не только с наземным транспортом, но и с воздушным. Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из мурманского аэропорта, а также приземлиться там. Некоторые покружили над городом и отправились на запасные аэродромы, пока метель не утихнет.

К слову, за сутки в Мурманске выпала половина месячной нормы снега, превзойдя все ожидания. Непогода продолжит бушевать до 1 марта, к особенно сильному ветру нужно быть готовым вечером 28 февраля.

- Порывы в городе уже достигли 22 метров в секунду, но и это не предел. Смещающийся с севера полярный мезомасштабный вихрь вечером устроит настоящую пургу. Разгон ветра начнется после 18.00 с пиком в 19-21 час. Порывы в городе могут достигнуть 25-27 м/с. Также нас продолжат атаковать мощные снежные заряды, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Непогода отчасти стала виновником множества ДТП. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Сильный ветер и снегопады сохранятся до утра следующего дня, после чего их мощь снизится. Окончательно расслабиться жители Заполярья смогут к вечеру среды - метель должна будет уже улечься.

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