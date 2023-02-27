В ГИБДД сообщили подробности лобового ДТП с пострадавшими в Печенгском округе

Все пострадавшие обслужены в медучреждении амбулаторно. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Количество пострадавших в лобовом ДТП в Печенгском округе выросло до пяти. Напомним: ранее сообщалось о четырех людях, получивших травмы.

Подробности происшествия сообщили в УГИБДД региона.

- Вечером 26 февраля на автодороге Р-21 «Кола» водитель Ford, двигаясь на подъем в направлении Мурманск, при совершении обгона (в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен») выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault, - прокомментировали в ведомстве.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Ford, водитель и пассажир Renault. Все пострадавшие обслужены в медучреждении амбулаторно.

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