В Печенгском округе из-за лобового ДТП пострадали четыре человека

На месте происшествия работали экстренные службы. Фото: vk.com/murman01

Около 9 часов вечера 26 февраля в Печенгском округе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Оно случилось на 1495 километре автодороги Р-21 «Кола».

- Лоб в лоб столкнулись Renault Duster и Ford Focus. На месте происшествия работали спасатели, которые провели работы по обеспечению безопасности места аварии, отключению АКБ, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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