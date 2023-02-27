В Мурманске у Семеновского озера произошло ДТП с тремя пострадавшими

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

27 февраля в Мурманске в районе Семеновского озера произошла серьезная авария. Около 12.25 в районе дома №15/1 по проспекту Героев Североморцев столкнулись Hyundai и Lexus.

- По предварительной информации, три человека получили ранения различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД региона.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в ГИБДД сообщили подробности лобового ДТП с пострадавшими в Печенгском округе.

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