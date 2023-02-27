В ДТП в Кольском районе пострадал человек

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Кольском районе утром 27 февраля произошло ДТП. На 1361 километре автодороги Р-21 Кола столкнулись по касательной автомобили Toyota RAV4 и Kia Rio.

На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечивали безопасность места ДТП, отключали АКБ. В аварии пострадал один человек, сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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