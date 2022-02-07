«Не менее 50 посетителей в бане»: Стали известны подробности продажи здания «Громады» в Мурманске частной компании

Здание на Щербакова, 9 в Мурманске, где раньше располагался банно-оздоровительный комплекс «Громада», заколочено уже больше двух лет. Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

Здание на Щербакова, 9 в Мурманске, где раньше располагался банно-оздоровительный комплекс «Громада», заколочено уже больше двух лет. 1 октября 2019 года его обнесли забором, а арендодателям пришлось съехать, так как появилась угроза обрушения после перепланировок, которые провели владельцы «Громады». Те в свою очередь сообщили, что все было сделано законно. Через суд работу комплекса остановили.

Как позже сообщили в администрации Мурманска, обследование выявило в здании многочисленные нарушения. Поэтому в нем демонтировали системы отопления, водоснабжения, вентиляции, а также вышедшие из строя элементы внутренней отделки.

При этом северян заверили, что здание не отдадут под очередной торговый центр или сетевой магазин, а здесь откроется баня (сейчас Первомайский округ – самый большой по численности населения в Мурманске – остался без места, где можно помыться за демократическую цену).

- В настоящее время новый владелец здания разрабатывает проектно-сметную документацию для его реконструкции. Баня предусмотрена, по графику работ пока открытие запланировано на 1 квартал 2023 года, - сообщил на тот момент глава администрации Мурманска Евгений Никора.

На днях появилась информация, что здание на Щербакова, 9 продали ООО «Фикс Прайс Центральный». Собственником здания было АО «Здоровье», которое подчиняется администрации. В мэрии эту информацию «КП»-Мурманск» подтвердили.

- В договоре купли-продажи продавцом, АО «Здоровье», предусмотрены обязательства покупателя, ООО «Фикс Прайс Центральный», по созданию условий для бытового обслуживания населения - это организация в покупаемом объекте услуг бани общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с возможностью единоразового пребывания не менее 50 посетителей. Данное обязательство может быть исполнено покупателем, в том числе путем предоставления здания либо его части во временное владение и пользование хозяйствующему субъекту, который примет на себя исполнение данного обязательства. Обязательство действует в течение 5 лет с момента введения в эксплуатацию реконструированного и отремонтированного здания, - сообщили в администрации Мурманска.

При этом там отметили, что мэрия не являлась стороной сделки и не может отвечать по обязательствам юридических лиц и гарантировать исполнение данных обязательств. ООО «Фикс Прайс Центральный» принадлежат магазины «Фикс Прайс», также компания может заниматься ресторанным и рекламным бизнесом, арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и др.

Напомним: муниципальным перестало быть и здание бывшего кинотеатра «Атлантика». Недавно около него увидели машины с холодильным оборудованием, и теперь северяне переживают, что здесь откроется очередной магазин. Хотя в свое время были планы на филиал Детской театральной школы.

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