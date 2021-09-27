Баня в бывшей мурманской "Громаде" откроется в 2023 году

Баня в бывшей "Громаде" будет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Банно-оздоровительный комплекс "Громада" в Мурманске закрыт уже два года. Здание признали опасным из-за переделок арендодателей и закрыли.
Как мы писали ранее, уже произведены демонтажные работы на аварийно-опасных участках оборудования, демонтаж систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также вышедших из строя элементов внутренней отделки.
Северян больше всего волнует, что будет в "Громаде": очередной гипермаркет или все-таки баня? Ведь по сути, самый большой по числу жителей Первомайский округ остался без места, где можно помыться за демократичную стоимость.
- В настоящее время новый владелец здания разрабатывает проектно-сметную документацию для его реконструкции. Баня предусмотрена, по графику работ пока открытие запланировано на 1 квартал 2023 года, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.
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