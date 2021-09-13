Баню "Громада" в Мурманске снова переделают

Здание, в котором находился банно-оздоровительный комплекс "Громада", а также другие арендаторы, например, магазины, закрыто уже два года. Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

Здание, в котором находился банно-оздоровительный комплекс "Громада", а также другие арендаторы, например, магазины, закрыто уже два года.

Тогда АО "Здоровье", которому принадлежит дом на улице Щербакова, сообщило, что есть угроза обрушения после перепланировок, которые провели владельцы "Громады". Те в свою очередь сообщили, что все было сделано законно.

Но через суд работы арендаторов приостановили. Теперь же здание снова переделают, так как эксперты сообщили, что угроза конструкциям все-таки есть.

- На сегодняшний день произведены демонтажные работы на аварийно опасных участках оборудования, демонтаж систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также вышедших из строя элементов внутренней отделки, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

Подробнее о "Громаде" читайте в нашем материале.

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