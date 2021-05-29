Топ-5 "советских" мест в Мурманской области

Мы предлагаем вам проехать по очень необычным местам Мурманской области, пока еще сохраняющим наследие прошлых лет Фото: Мария ПАШЕНКОВА

У японцев есть особый критерий красоты - “саби”, что буквально означает “ржавчина”. Они видят особое очарование в следах возраста. Жителей страны восходящего солнца привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность, например, следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Саби - это неподдельная ржавость, архаическое несовершенство, прелесть старины, печать времени. Считается, что время способствует выявлению сути вещей: чем явственнее приметы времени, тем драгоценнее вещь. Мы предлагаем вам проехать по очень необычным местам Мурманской области, пока еще сохраняющим наследие прошлых лет

Дальние Зеленцы

Дальние Зеленцы (поселок входит в состав Териберки) интересны зданием биологического института. Сложно представить, что так далеко было построено помещение, в котором были рентгеновские установки, оптические и фотолаборатории, работало много людей. Говорят, стройматериалы доставляли по воде летом или зимой по зимникам. И очень печально, что здание разрушается на глазах - неистовые туристы бьют стекла, препараты, скляночки с образцами животных и грунта. Внутри здания все очень остро напоминает о том, что когда-то там была бурная жизнь, но резко оборвалась - брошенные туфли, письма, записанные на обрывках журнала стихи, опасные реагенты и запечатанные сургучом склянки. Добраться до Дальних Зеленцов непросто - дорога разбита, местами сгоревшие мосты, что требует форсирования рек. Но отчаянным покоряется любая дорога.

Добраться до Дальних Зеленцов непросто - дорога разбита, местами сгоревшие мосты, что требует форсирования рек. Фото: Олег ФИЛОНОК

Железный Шлем

Железный Шлем - это фортификационное укрепление немцев на скале. Скала называется Адмирал и находится на берегу реки Западная Лица. Со стороны она выглядит как немецкая каска. А железная потому, что захватить его было очень непросто. Строились эти оборонительные сооружения по немецким проектам. Использовался подручный материал и бесплатный труд военнопленных советских солдат. В скальном грунте выдолблены пещеры для проживания немецких корпуса и хранения боеприпасов.

Военные и промышленные "заброшки" области

Улица Фрунзе в Кандалакше - это конгломерат заброшек, оставшихся от воинской части. Все здания в основном были построены в 30-е годов ХХ века. Военный госпиталь поражает своей лестницей, колоннами и масштабом, а вот шикарное здание Дома офицеров, к сожалению, уже снесли. Остальные здания в целом отличаются оригинальностью, но общая картина упадка, заброшенности и безвременья налицо. В области много таких мест, заброшенных целиком - это воинские части на Кице, в Тайболе, в Междуречье, улица Парковая в Кировске и радиозавод в Апатитах.

Кладбище кораблей в Териберке

Уникальное по своей мрачности и напоминании о тлене бытия место. Старинные деревянные корабли оголяют остов на отливе, с каждым годом все более разрушаются. То, что ощущается как пристань, на самом деле покрытые землей и травой деревянные палубы кораблей. Вся Териберка до определенно моменты была сплошным "саби": деревянные причалы судоремонтного завода, утопающие основаниями в заливе, заброшенные дома, свалка автомобилей. Сейчас все это постепенно исчезает - дома сносят или переоборудуют в гостиницы и рестораны а деревянные постройки используют на топливо для кэмпингов. Еще немного и туристам останутся только "звезды и океан".

Ракетные шахты в поселке Песчаный

В поселке Песчаный с шестидесятых годов ХХ века базировался 24 ракетный полк. В этом месте остались технологические сооружения - ракетные шахты. Круги от отверстий видны даже на спутниковых картах. Посещать эти места стоит во второй половине лета, когда сойдет вода. Живучесть шахтных пусковых установок ракет Р-14У «Чусовая» была невысока. Радиус поражения их при взрыве бомбы в 1 Мт составлял 1,5-2 километра. Боевые позиции были групповыми. Когда воинскую часть расформировали в 1988 году, все боеснаряды ликвидировали путем запуска по учебным целям.

Надо помнить, что на заброшенные места надо смотреть со стороны, ни в коем случае не забираться внутрь, ведь это большой риск для жизни и здоровья. Будет лучше, если вы придете к этим местам с гидами, которые расскажут историю уголков Заполярья.

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