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Туризм29 мая 2021 14:02

Топ-5 "советских" мест в Мурманской области

Какие места Кольского полуострова напомнят северянам о советском прошлом
Вера СЛОНСКАЯ
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Мы предлагаем вам проехать по очень необычным местам Мурманской области, пока еще сохраняющим наследие прошлых лет

Мы предлагаем вам проехать по очень необычным местам Мурманской области, пока еще сохраняющим наследие прошлых лет

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

У японцев есть особый критерий красоты - “саби”, что буквально означает “ржавчина”. Они видят особое очарование в следах возраста. Жителей страны восходящего солнца привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность, например, следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Саби - это неподдельная ржавость, архаическое несовершенство, прелесть старины, печать времени. Считается, что время способствует выявлению сути вещей: чем явственнее приметы времени, тем драгоценнее вещь. Мы предлагаем вам проехать по очень необычным местам Мурманской области, пока еще сохраняющим наследие прошлых лет

Дальние Зеленцы

Дальние Зеленцы (поселок входит в состав Териберки) интересны зданием биологического института. Сложно представить, что так далеко было построено помещение, в котором были рентгеновские установки, оптические и фотолаборатории, работало много людей. Говорят, стройматериалы доставляли по воде летом или зимой по зимникам. И очень печально, что здание разрушается на глазах - неистовые туристы бьют стекла, препараты, скляночки с образцами животных и грунта. Внутри здания все очень остро напоминает о том, что когда-то там была бурная жизнь, но резко оборвалась - брошенные туфли, письма, записанные на обрывках журнала стихи, опасные реагенты и запечатанные сургучом склянки. Добраться до Дальних Зеленцов непросто - дорога разбита, местами сгоревшие мосты, что требует форсирования рек. Но отчаянным покоряется любая дорога.

Добраться до Дальних Зеленцов непросто - дорога разбита, местами сгоревшие мосты, что требует форсирования рек.

Добраться до Дальних Зеленцов непросто - дорога разбита, местами сгоревшие мосты, что требует форсирования рек.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Железный Шлем

Железный Шлем - это фортификационное укрепление немцев на скале. Скала называется Адмирал и находится на берегу реки Западная Лица. Со стороны она выглядит как немецкая каска. А железная потому, что захватить его было очень непросто. Строились эти оборонительные сооружения по немецким проектам. Использовался подручный материал и бесплатный труд военнопленных советских солдат. В скальном грунте выдолблены пещеры для проживания немецких корпуса и хранения боеприпасов.

Военные и промышленные "заброшки" области

Улица Фрунзе в Кандалакше - это конгломерат заброшек, оставшихся от воинской части. Все здания в основном были построены в 30-е годов ХХ века. Военный госпиталь поражает своей лестницей, колоннами и масштабом, а вот шикарное здание Дома офицеров, к сожалению, уже снесли. Остальные здания в целом отличаются оригинальностью, но общая картина упадка, заброшенности и безвременья налицо. В области много таких мест, заброшенных целиком - это воинские части на Кице, в Тайболе, в Междуречье, улица Парковая в Кировске и радиозавод в Апатитах.

Кладбище кораблей в Териберке

Уникальное по своей мрачности и напоминании о тлене бытия место. Старинные деревянные корабли оголяют остов на отливе, с каждым годом все более разрушаются. То, что ощущается как пристань, на самом деле покрытые землей и травой деревянные палубы кораблей. Вся Териберка до определенно моменты была сплошным "саби": деревянные причалы судоремонтного завода, утопающие основаниями в заливе, заброшенные дома, свалка автомобилей. Сейчас все это постепенно исчезает - дома сносят или переоборудуют в гостиницы и рестораны а деревянные постройки используют на топливо для кэмпингов. Еще немного и туристам останутся только "звезды и океан".

Ракетные шахты в поселке Песчаный

В поселке Песчаный с шестидесятых годов ХХ века базировался 24 ракетный полк. В этом месте остались технологические сооружения - ракетные шахты. Круги от отверстий видны даже на спутниковых картах. Посещать эти места стоит во второй половине лета, когда сойдет вода. Живучесть шахтных пусковых установок ракет Р-14У «Чусовая» была невысока. Радиус поражения их при взрыве бомбы в 1 Мт составлял 1,5-2 километра. Боевые позиции были групповыми. Когда воинскую часть расформировали в 1988 году, все боеснаряды ликвидировали путем запуска по учебным целям.

Надо помнить, что на заброшенные места надо смотреть со стороны, ни в коем случае не забираться внутрь, ведь это большой риск для жизни и здоровья. Будет лучше, если вы придете к этим местам с гидами, которые расскажут историю уголков Заполярья.

Также вы можете посмотреть наши путеводители по военным уголкам, водопадам, местам для селфи и природным памятникам.

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