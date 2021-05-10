Топ-10 мест в Мурманской области, посвященных Великой Отечественной войне

Заполярье было активно вовлечено в военные действия периода 1941 – 1945 годов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Длинные выходные зовут в дорогу. А если у вас есть автомобиль, то мы предлагаем вам необычную экскурсию по Мурманской области в честь Дня Победы.

Заполярье было активно вовлечено в военные действия периода 1941 – 1945 годов. С южной стороны было наступление на Кандалакшу, с севера - на Печенгу и Мурманск. Мы предлагаем проехать по основным «военным» точкам Кольского полуострова. Где-то поклониться, где-то постоять, подумать. А где-то восхититься. Все места мы подобрали так, чтобы к ним можно было подъехать на автомобиле, и расположили в порядке от юга к северу, именно так, как гости области пересекают Кольский полуостров.

Итак, в путь!

Кандалакша

Когда мы говорим об обороне Советского Заполярья, мы вспоминаем Кандалакшу - это наш южный форпост. С первых дней войны Кандалакша стала прифронтовым городом, 1 июля 1941 года на Кандалакшском направлении начались серьезные бои. Именно здесь немецкая армия планировала выйти к Белому морю и перерезать Кировскую железную дорогу, и таким образом лишить Мурманскую область сухопутной связи с центром страны.

Для охраны Кандалакши и на случай высадки противника были сформированы истребительные батальоны и полк народного ополчения. Неприятель наносил интенсивные удары с воздуха, Кандалакша и железнодорожный узел подвергались налетам до 15 раз в сутки.

Куда ехать: центр Кандалакша

Что посмотреть: загляните в музей истории города Кандалакша, на центральной площади можно увидеть танк Т-34 – это мемориал Защитникам заполярья, загляните на железнодорожный вокзал – там стоит памятник железнодорожникам локомотивного депо, погибшим в годы войны.

Алакуртти

История этого направления тесно связана с обороной Заполярья. Между озерами Верхний и Нижний Верман проходили самые ожесточенные бои первого года войны. Но высота "Верман" была взята нашими солдатами. В память о сражениях установили мемориал.

Именно здесь сражалась танковая дивизия, которую в оперативных сводках при переброске в целях конспирации называли «хозяйством Рабиновича». Сюда были переброшено и гражданское население, которое в условиях непроходимых лесов и болот строило укрепления, остатки которых сохранились до нашего времени. Ожесточенные бои на этом рубеже привели к тому, что Заполярье стабилизировалось в своей обороне до 1944 года.

Куда ехать: дорога Кандалакша – Салла (в сторону поселка Алакуртти), 89-90 км.

Что посмотреть: братское захоронение на 88 км, мемориальные комплексы на 89 и 90 км.

Апатиты, Кировск

В этих городах активных военных действий не было, бомбардировке подвергались железнодорожные станции вплоть до 1943 года. Много людей было эвакуировано, «Апатит» остановил производство апатитового концентрата и превратился в предприятие оборонного назначения. Его военная продукция (свыше 20 видов) поставлялась от Мурманска до Сталинграда. Опытный химический завод комбината стал производить фосфор для огнесмеси «КС», применяемой против танков, и начинку для зажигательных авиационных бомб – только в течение 1941 же года их было изготовлено 7 тысяч. Мастерские начали массовый выпуск штыков, мин, ручных гранат, цистерн под горючее, даже хирургических скальпелей, так необходимых в госпиталях.

Сотрудники Ботанического сада, ориентируясь на нужды фронта, выращивали в питомниках пищевые и лекарственные растения: ягоды, травы, мхи, лишайники. В химической лаборатории Ботанического сада был организован мини-завод по переработке местных ягод на соки, сиропы, мармелад без сахара. Все это оказало немалую поддержку северянам в голодные военные годы.

Куда ехать: центр города Кировск, район Кукисвумчорр города Кировск

Что посмотреть: музейно-выставочный центр «Апатит», Кировский историко-краеведческий музей, Ботанический сад.

Мончегорск

Мончегорский металлургический комбинат был стратегической целью немецкой армии. Его даже обстреливали осторожно, надеясь сохранить в целости при захвате территории. 26 июня 1941 года поступило распоряжение об эвакуации комбината, и круглосуточно оборудование демонтировалось и вывозилось эшелонами в Норильск, Орск, Закаменск. Работников комбината вывозили вместе с семьями зачастую в этих же эшелонах. К 1 августа эвакуация комбината была завершена полностью, а оставшиеся работники воздавали видимость его работы, сжигая в печах все, что угодно. Не подлежащее демонтажу оборудование должны были взорвать в случае явной грозы вторжения на территории.

Куда ехать: выезд с проспекта Металлургов к озеру Имандра, трасса «Кола-Санкт-Петербург»

Что посмотреть: памятник защитникам Заполярья, мемориальный комплекс «Павшие среди живых», комбинат «Североникель» со стороны трассы «Кола-Санкт-Петербург».

Оленегорск

На территории Оленегорска боевых действий не было, но железнодорожная станция Оленья, которая была узловой в целом на Кировской железной дороге и для комбината «Североникель» подвергалась жесточайшим бомбардировкам. Первая произошла уже на шестой день после начала войны.

- 28 июня 1941 года 60 самолетов противника бомбардировали 8-ю заставу Озерковского пограничного отряда, две заставы и штаб Рестикентского пограничного отряда, ст. Оленья и Апатиты. Сброшено 180 бомб, - записано в одной из сводок.

Для отражения всех атак были задействованы 8 зенитных установок (4 стояли на станции, а еще 4 – в районе разъезда Куреньга).

В большинстве своем работников станции не эвакуировали. Рельсы и железнодорожное полотно нужно было постоянно восстанавливать – люди работали круглосуточно.

Куда ехать: железнодорожный вокзал Оленегорска

Что посмотреть: мемориальная доска на стене здания вокзала в память о воинах 4-го дивизиона 361 зенитно-артиллерийского полка, защищавших небо Мончегорска и железнодорожного узла Оленья.

Шонгуй

Во время Великой Отечественной войны в поселке Шонгуй в Кольском районе разместился военный аэродром. Там в 1942 году базировался 768-й истребительный авиационный полк из состава 122-й истребительной авиационной дивизии ПВО, выполнявший прикрытие военных объектов и города Мурманск от налетов вражеской авиации.

В Шонгуе создано мемориальное кладбище летчиков, среди которых есть три Героя Советского Союза: Виктор Миронов, Ефим Кривошеев и Иван Бочков. По данным справочников, всего за полтора года войны москвич Иван Бочков совершил 308 боевых вылетов, провел 45 воздушных боев, в которых лично уничтожил 7 самолетов противника.

Куда ехать: на противоположный берег реки Кола поселка Шонгуй, подняться на сопку

Что посмотреть: братская могила и памятный знак (МИГ-15) летчикам-истребителям 19 и 20 истребительных полков 7 воздушной армии Карельского фронта.

Кола

Самый древний город на Кольском полуострове тоже принял на себя удар в период Великой Отечественной войны. Кола играла роль важной станции Кировской железной дороги и перевалочной базы через Кольский залив. Для переброски войск и техники здесь находилась понтонная переправа. Немцы немного бомбили и Колу, но не так сильно, как Мурманск. Около трехсот колян не вернулись с войны.

Но здесь еще нужно вспомнить о партизанах. На территории Мурманской области действовали два партизанский отряда «Большевик заполярья» и «Совесткий Мурман». Отряды были небольшими - по 67 человек, партизанские базы были на территории области, а сами они действовали в Финляндии – подрывали дороги, пот котором происходило снабжение немецкой армии, добывали разведсведения. Именно они выяснили, что в Рованиеми, Киркинесе и Петрозаводске работают специальные школы по обучению диверсантов и шпионов для заброски в Мурманск.

Куда ехать: 8 километр дороги «Кола-Мурмаши»; другая сторона реки Тулома, сразу за Кольским мостом (мост находится в реконструкции, поэтому добраться можно по мосту через залив из Мурманска)

Что посмотреть: памятник партизанам «Партизанский Кедр» на дороге Кола-Мурмаши, как ехать в аэропорт; памятник колянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и братскую могилу рядом с ним, в которой похоронен экипаж самолёта Пе-3 – 12 летчиков и пехотинцев, а также увековечены имена 260 колян.

Мурманск

Мурманск пострадал больше всего. Бесконечные бомбардировки оставили от жилых домов одни печные трубы. Фотографии того периода можно увидеть на мемориале «Печная труба» у Семеновского озера, там всегда играют военные песни. Несмотря на все это, в город немецкая армия не могла войти – это стало причиной споров: является ли город-героем или нет. В 1985 году это вопрос решили в пользу города и жителей. Экспозицию «Мурманск – город-герой» можно увидеть с проспекта Ленина или подъехать к нему с Северного проезда.

В городе очень много военных памятников, мемориалов, комплексов. Но нам бы хотелось остановиться на нескольких, особенных, тех, про которые вы вряд ли прочитаете в типовых туристических справочниках.

Морской военный Мурманск

Узнать, как жил город-порт в период Великой Отечественной войны, можно в музее Мурманского морского торгового порта, что находится рядом с морским вокзалом, или пройти спектакль-прогулку вместе с «Арктическим театром», который называется «Мурманск 4145» от морвокзала до площади Пять Углов.

Недалеко от железнодорожного вокзала на улице Шмидта загляните к памятнику рыбакам и кораблям, погибшим при защите Советского Заполярья.

У памятника защитникам Заполярья, что в народе зовется «Алешей», рядом с пирамидой со стороны памятника заложены капсулы, в которых есть земля из Долины Славы и морская вода с места гибели кораблей.

Саами и война

Коренные малочисленные народы вложились своими знаниями и умениями в приближение Победы. В начале войны их стали призывать на общих основаниях, но уже через несколько месяцев командование пересмотрело свою стратегию. В области стали создаваться оленно-лыжные дружины и оленно-транспортные батальоны.

Они проходили там, где не мог пройти другой транспорт, перевозили раненых, доставляли грузы из Мурманска в Кандалакшу, почту, сопровождали в тыл партизан. Олени по снегу перевозили до 300 килограммов, вывозили не только летчиков, но и сбитые машины. Завернутый в оленью шкуру человек не терял тепло – был шанс успеть доставить его до госпиталя.

Куда ехать: Мурманск, проспект Кольский, 129/1, село Ловозеро в 60 км от Оленегорска

Что посмотреть: памятник оленно-транспортным батальонам в Мурманске и место компактного проживания саами в Ловозере. Оленей можно увидеть и покормить, как в Мурманске, на ул. Малая Ручьевая, так и в Саамской деревне, на Страусиной ферме, в спорткомплексе «Огни Мурманска», Олений двор в Ловозеро.

Абрам-мыс

Западная сторона Кольского залива теперь территория Мурманска, оттуда открывается шикарный вид на всю панораму Мурманска, и там же находится мемориал, посвященный зенитчикам первого корпуса войск ПВО. В народе это место называют музеем под открытым небом летной техники. Там же установлены зенитки и можно найти самый настоящий блиндаж.

Дорога в Долину Славы

Вся дорога за мостом через Кольский залив в сторону Норвегии, что в народе зовется Печенгской дорогой, это один сплошной памятник войны. Часть направлений закрыты, часть доступна только летом и осенью: такие как Западная Лица, Заполярный, Муста-Тунтури, Средний, Рыбачий.

Это место северной обороны заполярья. Именно здесь в 1941 году было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. Для захвата города через тундру были направлен егерский корпус «Норвегия» генерала Дитля, состоящий из двух горных австрийских дивизий и финского егерского пограничного отряда. Его

задача была обеспечить выполнение операции «Северный олень» по оккупации Заполярья. Первый серьезный отпор от советских войск противник получил при попытке форсировать реку Западная Лица. Наступление захлебнулось и перешло в долгую, длительную оборону в нечеловеческих условиях суровых зим, полярной ночи, холодного лета и бескрайней пустой тундры.

Чуть севернее Долины Смерти, которую сейчас называют Долиной Славы, на сопках шли самые тяжелые бои. В самой Долине был один небольшой бой. Но именно здесь сконцентрировались все памятники и кладбище.

Начните с остановки у поворота на Килпъявр. В этом стоит мемориал и похоронены, умершие в передвижном госпитале № 96, который относился к 14-й Армии. На бетонных плитах перечислены имена погибших.

Вы встретите памятный знак воинам полярной дивизии. Она состояла в основном из ополченцев, тех, кто еще вчера был грузчиками, рыбаками, трудился на заводе, а также политзаключенных и спецпереселенцев.

Остановитесь перед знаком «Линия фронта», обозначающим рубеж, где были остановлены егеря корпуса «Норвегия» рядом с мостом через реку Западная Лица.

И это лишь малая часть того, что можно увидеть и перед чем преклониться по дороге в Долину славы. Как обещают власти, отворотки к братским могилам, памятным знакам и мемориалам от основной трассы будут расчищены.

Куда ехать: трасса Р-21 «Кола» в сторону российско-норвежской границы. Но имейте в виду, если у вас иностранный паспорт, вы не имеете права сворачивать с основной трассы на примыкающие дороги.

Старая Титовка

А мы продолжаем ехать в сторону Печенги. В первые дни войны на Старой Титовке шли ожесточенные бои, но ее уступили немецкой армии.

Сразу за погранпостом на Титовке недавно установили мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья. Там горит вечный огонь, обязательно надо позвонить в колокол и заглянуть в вагончик-музей, в котором собраны экспонаты военного времени, найденные энтузиастами-поисковиками.

Обратите внимание, перед Старой Титовкой находится первый пограничный пост, дальше без проблем могут проехать только лица с российским гражданством. Остальным придется ответить на вопросы пограничников.

Оккупированную территорию фашисты перестраивали под себя. За зиму они успели построить на всех высотах мощные опорные пункты-крепости из камня и железобетона. В немецком тылу были построены даже канатные дороги, в скалах организовали госпитали, немцы проложили грунтовые дороги даже в тех местах, где дорог не было.

Когда осенью идешь за грибами в этом районе, очень велика опасность столкнуться не только с медведем, но и найти окопы, зацепиться за колючую проволоку, наткнуться на снаряды времен войны, упасть в землянки или блиндажи.

Печенга

7 октября 1944 году началась Петсамо-Киркинесская операция, ее успех ознаменовал освобождение Заполярья. Чтобы вспомнить об этом стоит заехать в Печенгу (Петсамо) и познакомиться с ее историей.

В России Печенга стала известна после того, как в 1532-1533 годах преподобный Трифон Печенгский крестил местных саамов, построил православный храм и основал на реке Печенга монастырь во имя Святой Троицы. В 1918 году территория Петсамо отошла Финляндии, и с началом Великой Отечественной войны она стала базой для германских вооруженных сил, наступавших на Мурманск. Петсамо-Киркинесская операция закончилась 29 октября 1944 года, в ходе которой освободили более 140 населенных пунктов.

Куда ехать, что посмотреть:

Мемориальный комплекс “Холм Славы” в самой Печенге, там же в городе немецкое кладбище;

Памятный знак в честь освобождения древнерусской Печенгской земли, где на мемориальной доске увековечен полный текст Приказа Сталина об освобождении Печенги 19 км дороги Лиинахамари-Никель, в 8 км от Печенги, слева по дороге на Заполярный (перед остановкой «19-й километр»);

Мемориальный комплекс «Свеча Памяти» (1498 километр дороги Мурманск – Печенга, на отрезке между Титовкой и Печенгой).

Ну вот, наверное, и все. Пора возвращаться обратно. К сожалению, мы не смогли включить в этот список легендарный город Североморск, Полярный, Гаджиево, Лиинахамари – везде нужно разрешение на въезд. Не попали в наш список и полуострова Средний и Рыбачий, хребет Муста-Тунтури. В майские праздники туда своим ходом просто не доехать. Кстати, на обратном пути позвольте себе заглянуть в музей Юрия Гагарина в Корзуново (недалеко от Печенги), он же там служил.

Мы надеемся, что теперь вы посмотрите на север другими глазами. Множество фактов осталось за бортом этого обзора, множество судеб и утраченных жизней. Все это вы можете найти сами интернете. Главное – сесть в машину, заправить ее под завязку бензином и рвануть на север.

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