Полная запись Парада Победы 9 мая 2021 года в Мурманске

В Мурманске прошел Парад Победы.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
9 мая 2021 года в Мурманске прошел Парад Победы. "Комсомольская правда"-Мурманск" вела с праздника прямую видеотрансляцию, а также прямой репортаж.
Те, кто не смог утром этого праздничного дня присоединиться к нам, могут посмотреть Парад Победы в записи.
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