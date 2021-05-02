Топ-5 мест в Мурманской области для красивых селфи

В регионе можно найти массу чудесных мест для фото.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области есть много замечательных мест. Чтобы сделать хорошее фото для Instagram или просто селфи на память, далеко ехать и тратить большие деньги не придется. Рассказываем, где в регионе получаются замечательные снимки, которые точно соберут сотню лайков.
Карьер за Ледовым озером
На затопленный карьер на месторождении строительного камня, что находится за Ледовым озером в Мурманске, хорошо и просто прогуляться, и фото там сделать. Мурманчане любят посещать это место летом – можно спокойно любоваться природой и отдыхать. Некоторые даже купаются в карьерном озере, но мы этого делать не рекомендуем.
Как добраться: карьер, который скрыт от глаз скалами, находится в десяти минутах ходьбы от остановки «Озеро Ледовое». Добраться из центра города можно на троллейбусах №6, №10, №4 и автобусах №18, №10 в сторону Первомайского округа.
На карьере любят в жару отдыхать мурмачане. Фото: Андрей Бужак
Вид на Кольский залив у «Ждущей»
Одна из главных природных достопримечательностей Мурманска – Кольский залив. Шикарные виды на него открываются со смотровой площадки у памятника «Ждущей». Недавно там благоустроили территорию – установили новое ограждение, поставили деревце любви. Стоит выбрать ясный день и обязательно туда сходить.
Как добраться: из центра города ходит автобус №18. Ехать нужно в Ленинский округ до конечной остановки «улица Саши Ковалева».
Залив красив круглый год.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Водопад в Териберке
В Териберке есть на что взглянуть. Одно только Баренцево море чего стоит. Однако речь не о нем, а о не менее чудесном Батарейском водопаде. Фотографии точно получатся отличными, а в подарок – прекрасные впечатления.
Как добраться: по проселочной дороге, идущей вдоль побережья, можно доехать от Новой Териберки до водопада. Дорога одна, так что сбиться с пути будет тяжело. Можно дойти и пешком – это полезнее и природа будет благодарна.
До водопада лучше идти пешком, будет хорошая прогулка.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Муралы в Мурманске
С недавних пор небольшие постройки и некоторые дома в Мурманске расписывают художники, благодаря чему город становится симпатичнее. Получаются яркие картины с северными (и не только) мотивами. Их то и называют муралами.
Как добраться: муралы разбросаны по всему городу. На них можно наткнуться, просто гуляя по улочкам. Вот несколько конкретных адресов: улица Скальная, 26а, улица Кирова, 31а, Комсомольская, 10а.
Мурал на Кирова, 31а
Фото: Олег ФИЛОНОК
Смотровая площадка на Семеновском озере
На Семеновском озере в Мурманске есть смотровая площадка, откуда открывается хороший вид на любимый мурманчанами водоем. Однако это не единственное место для красивых селфи в этой зоне отдыха. Снимки можно сделать с милым памятником коту Семену или, например, на аттракционах, а еще катаясь катамаране. Но это уже ближе к лету. Главное, телефон не уронить.
Как добраться: из центра города доехать до остановки «улица Гагарина», в сторону Ленинского округа. Троллейбусы №3, №4 и автобусы №10, №5, №18.
На Семеновском озере есть где сделать красивые фото.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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