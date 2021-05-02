Топ-5 мест в Мурманской области для красивых селфи

В регионе можно найти массу чудесных мест для фото. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области есть много замечательных мест. Чтобы сделать хорошее фото для Instagram или просто селфи на память, далеко ехать и тратить большие деньги не придется. Рассказываем, где в регионе получаются замечательные снимки, которые точно соберут сотню лайков.

Карьер за Ледовым озером

На затопленный карьер на месторождении строительного камня, что находится за Ледовым озером в Мурманске, хорошо и просто прогуляться, и фото там сделать. Мурманчане любят посещать это место летом – можно спокойно любоваться природой и отдыхать. Некоторые даже купаются в карьерном озере, но мы этого делать не рекомендуем.

Как добраться: карьер, который скрыт от глаз скалами, находится в десяти минутах ходьбы от остановки «Озеро Ледовое». Добраться из центра города можно на троллейбусах №6, №10, №4 и автобусах №18, №10 в сторону Первомайского округа.

На карьере любят в жару отдыхать мурмачане. Фото: Андрей Бужак

Вид на Кольский залив у «Ждущей»

Одна из главных природных достопримечательностей Мурманска – Кольский залив. Шикарные виды на него открываются со смотровой площадки у памятника «Ждущей». Недавно там благоустроили территорию – установили новое ограждение, поставили деревце любви. Стоит выбрать ясный день и обязательно туда сходить.

Как добраться: из центра города ходит автобус №18. Ехать нужно в Ленинский округ до конечной остановки «улица Саши Ковалева».

Залив красив круглый год. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Водопад в Териберке

В Териберке есть на что взглянуть. Одно только Баренцево море чего стоит. Однако речь не о нем, а о не менее чудесном Батарейском водопаде. Фотографии точно получатся отличными, а в подарок – прекрасные впечатления.

Как добраться: по проселочной дороге, идущей вдоль побережья, можно доехать от Новой Териберки до водопада. Дорога одна, так что сбиться с пути будет тяжело. Можно дойти и пешком – это полезнее и природа будет благодарна.

До водопада лучше идти пешком, будет хорошая прогулка. Фото: Олег ФИЛОНОК

Муралы в Мурманске

С недавних пор небольшие постройки и некоторые дома в Мурманске расписывают художники, благодаря чему город становится симпатичнее. Получаются яркие картины с северными (и не только) мотивами. Их то и называют муралами.

Как добраться: муралы разбросаны по всему городу. На них можно наткнуться, просто гуляя по улочкам. Вот несколько конкретных адресов: улица Скальная, 26а, улица Кирова, 31а, Комсомольская, 10а.

Мурал на Кирова, 31а Фото: Олег ФИЛОНОК

Смотровая площадка на Семеновском озере

На Семеновском озере в Мурманске есть смотровая площадка, откуда открывается хороший вид на любимый мурманчанами водоем. Однако это не единственное место для красивых селфи в этой зоне отдыха. Снимки можно сделать с милым памятником коту Семену или, например, на аттракционах, а еще катаясь катамаране. Но это уже ближе к лету. Главное, телефон не уронить.

Как добраться: из центра города доехать до остановки «улица Гагарина», в сторону Ленинского округа. Троллейбусы №3, №4 и автобусы №10, №5, №18.

На Семеновском озере есть где сделать красивые фото. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-7 культурных событий в Мурманске, посвященных Великой Отечественной войне. Что посмотреть к Дню Победы в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru