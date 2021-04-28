Топ-7 культурных событий в Мурманске, посвященных Великой Отечественной Войне

Парад в честь Дня Победы, массовые гуляния в центре города, салют в светлом небе Мурманска – это тот самый must have, который входит в обязательную программу, как мурманчан, так и гостей города. А чем еще занять себя в эти праздничные дни, да так, чтобы окунуться в атмосферу, прочувствовать боль и жизнь тех времен, проникнуться историей и нечеловеческими приложенными усилиями людей, воевавших на севере? Редакция «КП» - Мурманск» предлагает 7 нестандартных культурных проектов, которые могут разнообразить майские выходные с пользой и преклонением перед подвигом простых людей.
№1 Диктант Победы
Где: 148 площадок по области на выбор
Когда: 29 апреля в 12.00
Что это: Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий и получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны.
Как записаться: на сайте
№2 «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
Где: Железнодорожный вокзал Мурманска
Когда: 30 апреля с 12 до 16 часов
Что это: Воинский эшелон, в который входит 17 вагонов. Ряд из них отведен под тематические экспозиции: «Помни о прошлом (Дорога памяти)», «Победа над невидимым врагом», «Живи настоящим (Современная армия)», «Молодежь – авангард поколений» и прочие. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции. На трех платформах поезда будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ.
Как попасть: вход свободный
№3 Спектакль - прогулка «Мурманск 4145» от «Арктического театра»
Где: Старт прогулки – от морского вокзала
Когда: 8, 9, 10 мая в 11.00, 14.00, 18.00
Что это: Это спектакль-погружение. Вам выдадут наушники, и вы пройдете памятными местами от площади у морского вокзала до площади Пять Углов под сопровождение звуков работающего порта, бомбежек, гудков кораблей. Узнаете город от тревоги и боли начала войны до великой надежды и долгожданной Победы.
Где купить билет: на сайте театра https://arctictheater.com/
№3 Велопрогулка по памятным местам Мурманска от Сергея Згазинского
Где: город Мурманск (место сбора определяется)
Когда: 10 мая
Что это: Историк – астролог – экскурсовод Сергей Згазинский проведет 10 мая велоэкскурсию по памятным местам в Мурманске. Велосипед должен быть свой или взят напрокат, также обязательны светоотражающие жилеты, термос с чаем, одежда чуть теплее, чем по сезону. Сергей расскажет не просто о памятниках и знаках, но и о том, какая история за каждым из них прячется.
Где записаться: через группу в «ВКонтакте» https://vk.com/zgazinsky
№4 Самый главный день!
Где: Мурманская областная Филармония
Когда: 9 мая
Что это: концерт ансамбля Северного флота. Духовые инструменты, мужчины в форме, песни про войну. Вроде все, как по телевизору, вот только вживую, так, чтобы до мурашек пробирало.
Где купить билет: в кассе филармонии или на сайте https://murmansound.ru/afisha
№5 «Эшелон»
Где: Театр кукол
Когда: 7 мая в 19.00
Что это: Спектакль с куклами и актерами. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и человека в отдельности. А подвиг не в том, чтобы убить как можно больше людей, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, оставаться человеком.
Где купить билет: https://quicktickets.ru/murmansk-teatr-kukol
№6 Строки, опаленные войной
Когда: 2, 5, 6, 7, 8 мая с 11 до 18
Где: Культурно-выставочный центр Русского музея, филармония
Что это: Это рассказ-погружение в военно-полевую почту: как она создавалась, как работала, как письма находили своих адресатов. Участники напишут сами письмо и научатся сворачивать заветный военный конверт.
Где записаться: Все встречи проходят по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 99-47-53, 99-47-58. Минимальная группа – 3 человека.