Топ-7 культурных событий в Мурманске, посвященных Великой Отечественной Войне

Парад в честь Дня Победы, массовые гуляния в центре города, салют в светлом небе Мурманска – это тот самый must have, который входит в обязательную программу, как мурманчан, так и гостей города. А чем еще занять себя в эти праздничные дни, да так, чтобы окунуться в атмосферу, прочувствовать боль и жизнь тех времен, проникнуться историей и нечеловеческими приложенными усилиями людей, воевавших на севере? Редакция «КП» - Мурманск» предлагает 7 нестандартных культурных проектов, которые могут разнообразить майские выходные с пользой и преклонением перед подвигом простых людей.

№1 Диктант Победы

Где: 148 площадок по области на выбор

Когда: 29 апреля в 12.00

Что это: Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий и получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны.

Как записаться: на сайте

№2 «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»

Где: Железнодорожный вокзал Мурманска

Когда: 30 апреля с 12 до 16 часов

Что это: Воинский эшелон, в который входит 17 вагонов. Ряд из них отведен под тематические экспозиции: «Помни о прошлом (Дорога памяти)», «Победа над невидимым врагом», «Живи настоящим (Современная армия)», «Молодежь – авангард поколений» и прочие. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции. На трех платформах поезда будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ.

Как попасть: вход свободный

№3 Спектакль - прогулка «Мурманск 4145» от «Арктического театра»

Где: Старт прогулки – от морского вокзала

Когда: 8, 9, 10 мая в 11.00, 14.00, 18.00

Что это: Это спектакль-погружение. Вам выдадут наушники, и вы пройдете памятными местами от площади у морского вокзала до площади Пять Углов под сопровождение звуков работающего порта, бомбежек, гудков кораблей. Узнаете город от тревоги и боли начала войны до великой надежды и долгожданной Победы.

Где купить билет: на сайте театра https://arctictheater.com/

№3 Велопрогулка по памятным местам Мурманска от Сергея Згазинского

Где: город Мурманск (место сбора определяется)

Когда: 10 мая

Что это: Историк – астролог – экскурсовод Сергей Згазинский проведет 10 мая велоэкскурсию по памятным местам в Мурманске. Велосипед должен быть свой или взят напрокат, также обязательны светоотражающие жилеты, термос с чаем, одежда чуть теплее, чем по сезону. Сергей расскажет не просто о памятниках и знаках, но и о том, какая история за каждым из них прячется.

Где записаться: через группу в «ВКонтакте» https://vk.com/zgazinsky

№4 Самый главный день!

Где: Мурманская областная Филармония

Когда: 9 мая

Что это: концерт ансамбля Северного флота. Духовые инструменты, мужчины в форме, песни про войну. Вроде все, как по телевизору, вот только вживую, так, чтобы до мурашек пробирало.

Где купить билет: в кассе филармонии или на сайте https://murmansound.ru/afisha

№5 «Эшелон»

Где: Театр кукол

Когда: 7 мая в 19.00

Что это: Спектакль с куклами и актерами. Это не песни о Победе, не чистые гимнастерки, не новые пилотки, а жизнь и судьба целого народа и человека в отдельности. А подвиг не в том, чтобы убить как можно больше людей, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, оставаться человеком.

Где купить билет: https://quicktickets.ru/murmansk-teatr-kukol

№6 Строки, опаленные войной

Когда: 2, 5, 6, 7, 8 мая с 11 до 18

Где: Культурно-выставочный центр Русского музея, филармония

Что это: Это рассказ-погружение в военно-полевую почту: как она создавалась, как работала, как письма находили своих адресатов. Участники напишут сами письмо и научатся сворачивать заветный военный конверт.

Где записаться: Все встречи проходят по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 99-47-53, 99-47-58. Минимальная группа – 3 человека.