Траву не жечь, бутылки не оставлять: В Мурманской области начался пожароопасный сезон

Пал травы может привести к катастрофическим последствиям: огонь легко распространяется на гектары. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вот-вот в Мурманской области наступят продолжительные майские праздники. И несмотря на то, что погода не слишком благоволит отдыху на природе, все еще может легко поменяться. Взять хотя бы середину апреля, когда воздух прогрелся до +15 градусов. Этот был абсолютный рекорд за последние 70 лет!

Для жителей Мурманской области такие теплые дни весной – большая радость, а для сотрудников МЧС – сплошная головная боль. В регионе уже стартовал пожароопасный сезон, которому вылазки на природу только способствуют. По статистике, львиная доля пожаров, возгораний и несчастных случаев приходится аккурат на майские праздники. Ситуацию также усугубляет и распитие алкоголя.

Как рассказал нам начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров, к опасному периоду успели тщательно подготовиться.

Ситуация на контроле

- К пожароопасному сезону готовится не только МЧС России. У нас есть территориальная подсистема предупреждения и ликвидации ЧС, куда входят и правительство региона, и органы местного самоуправления, и различные предприятия. К паводкам и пожарам мы готовимся всем миром. И если кто-то будет неудовлетворительно проводить эту работу, то это скажется в целом на всем результате, - отметил Руслан Назаров.

Первое, что нужно сделать для оценки рисков возникновения лесных пожаров – составить детальный прогноз. Пока от лета 2021 года не стоит ожидать каких-то катастрофических пожаров. Тем не менее с июня по август класс пожароопасности возрастает. Надо быть начеку.

- В марте и апреле у нас проводились тренировки, чтобы проверить готовность сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Проверка показала, что Мурманская область готова к встрече с огнем летом. Пожнадзор вскоре проверит и органы местного самоуправления – готовы ли населенные пункты к защите от пожаров? Все подготовительные мероприятия проведены. Ждем теперь краткосрочный прогноз, - сообщил наш собеседник.

Маленький бычок – большая беда

Конечно, спасатели всегда придут на помощь, однако в первую очередь безопасность начинается с самого себя. ОБЖ в школе некоторые прогуливали, а без этого можно и в беду попасть.

- При выходе на природу необходимо уточнить информацию о том, нет ли каких-либо ограничений по выходу в лес. В обычную погоду можно прийти и развести костер. При соблюдении всех мер предосторожности пожара не будет, однако при высоких классах пожароопасности, когда любой уголек или тлеющая сигарета может привести к большой беде, не стоит устраивать пикники в лесу. За нарушение запретов может грозить административная и даже уголовная ответственность, - говорит Руслан Назаров. - Так, в 2020 году в Мурманской области было возбуждено 9 уголовных дел по преступлениям, связанным с неосторожным обращением с огнем в лесах и причинением значительного ущерба государству.

Как же избежать негативных последствий для себя и окружающей среды? Правила тут простые, но действенные. Главное - не оставлять после визита в лес горящие костры и стеклянные бутылки. Считается, что стекло способно аккумулировать солнечный свет, из-за чего может случиться возгорание. Ну и мусорить на природе - дело последнее. Если соблюдать эти несложные меры безопасности, то риск возникновения пожаров сводится к минимуму.

- В 8 из 10 случаев причиной лесных возгораний становится человеческий фактор. К сожалению, до сих пор основной угрозой для нашего леса является человек и его действия. Бывает, что это целенаправленный поджог, но в 90% случаев люди просто пренебрегают мерами безопасности - это не потушенные костры, брошенные окурки и спички, оставленные бутылки, - рассказал о печальной статистике руководитель ведомства.

Траву – в бочку

Еще одна проблема, из-за которой каждый год страдают леса – безобидный, на первый взгляд, пал сухой травы. Сжигание растительности зачастую может перерасти в серьезный пожар. Весной около 40% возгораний происходит из-за пала сухой травы.

- Например, дачники не всегда учитывают риски – не оценивают погоду, силу и направление ветра. Порыв любого ветерка может превратить эту полыхающую траву в лесной пожар, и последствия будут уже необратимы. В этом году подобные случаи были уже не раз в разных уголках нашей страны. В соседних регионах после пала травы огонь уничтожил 15 хозпостроек на дачных участках. И это только в апреле, - подчеркнул Руслан Назаров.

С 1 января 2021 года установлены новые требования по выжиганию сухой травы. На дачном участке нужно сделать металлическое сооружение - бочку, в которой можно жечь растительность. Бочка должна находиться не менее чем в 5 метрах от других домов. Если рядом есть запасы топлива – то не менее чем в 10 метрах от других построек. Как-то по-другому жечь траву на земельном участке запрещается.

- Если пожар от того же пала травы подобрался близко к дому, то нужно в первую очередь позвонить в экстренные службы - 01 или 112 - и вызвать пожарных. Затем провести эвакуацию людей, которым угрожает опасность. Следующий шаг - применить имеющиеся средства тушения пожара (песок, воду, лопаты), - объясняет собеседник.

Пожарная охрана должна прибыть своевременно. В городе время ожидания спасателей – 10 минут, в сельской местности – 20 минут. Но за те же 20 минут площадь пожара может увеличиться с одного квадратного метра до нескольких гектаров. Каждая минута на счету, так что времени терять нельзя.

Но не стоить унывать - жарить шашлыки на майские праздники все-таки никто не запрещает. Если все делать грамотно, с соблюдением правил безопасности, то рисков не возникнет, а лес будет вам благодарен.

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