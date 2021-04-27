Роспотребнадзор по Мурманской области рассказал о ситуации с клещами в регионе

В 2021 году жителей Мурманской области клещи еще не кусали. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области все еще лежит снег, а вот в других регионах весна уже вступила в свои права. И это значит не только сезон шашлыков. Те, кто любит отдых на природе, должны помнить, что где трава и деревья, там и клещи.

В нашем регионе, к слову, этот маленький враг не опасен, хотя северяне сообщают, что видят насекомых - особенно часто встречи происходят на юге области. Почти все случаи укусов в Заполярье - завозные.

- C 9 марта проводится мониторинг ситуации за обращаемостью населения в медицинские организации по поводу укусов клещей, заболеваниями, передающимися при укусе клещами. На 22 апреля обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещами в медицинские организации Мурманской области не зафиксированы. Случаи заболевания инфекциями, передающимися клещами, также отсутствовали, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Сам укус клеща обычно безболезненный, а вот если насекомое было заражено - вероятны последствия.

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