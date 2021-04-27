Летом в Мурманске откроется прокат электросамокатов

В Мурманске появится прокат электросамокатов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Прошлым летом в Мурманске появилось сразу несколько точек велопроката: 10 станций по 10 велосипедов на каждой. Как отметил губернатор Андрей Чибис, идея оказалась успешной.
- Мы решили сделать доступный для людей велопрокат. Есть у стадиона Профсоюзов один пункт, но там аренда велосипеда стоит немыслимых денег - в 2,5 раза дороже, чем в Москве. Когда обсуждали идею велопроката, многие у виска пальцем крутили. Мои ближайшие соратники говорили: "Ты с ума сошел, велопрокат в Мурманске... с таким коротким летом!" Но то, насколько он стал популярным - это порвало все возможные ожидания, - рассказал Андрей Чибис.
Глядя на успех проката велосипедов, в правительстве региона решили запустить этим летом и прокат электросамокатов.
- Не надо бояться смелых решений, надо пробовать, - отметил глава Заполярья.
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