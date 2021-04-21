Какие улицы будут ремонтировать летом-2021 в Мурманске и Коле

Работы по всем указанным объектам, где торги проведены и контракты заключены, начнутся сразу же, как только позволят погодные условия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске и Коле в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» должны отремонтировать не менее 13,89 километра дорог. Однако министерство транспорта и дорожного хозяйства региона двигается с опережением и запланировало 33 объекта протяженностью 16,44 километра.

А теперь подробнее, какие улицы в заполярном центре этим летом перекроют в связи с ремонтом.

В Первомайском округе запланировано 6 объектов. Торги по ним проведут в конце апреля 2021 года.

Дороги, вытянувшие счастливый лотерейный билет: проезд Автопарковый, проезд вдоль озера Ледовое, улица Траловая, проспект Кирова (от улицы Марата до переулка Хибинского), проезд Ледокольный (от дома № 18/33 в переулке Якорном до дома № 9 в проезде Ледокольном).

В Октябрьском округе запланировано 8 объектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Октябрьском округе запланировано 8 объектов. По ним все торги проведены, контракты заключены.

Счастливые улицы: Капитана Буркова (от улицы Карла Маркса до улицы Книповича); проезд Северный (от улицы Карла Маркса до улицы Седова); Сполохи (от улицы Полярные Зори до дома № 9 на улице Сполохи); Володарского; проезд Северный (от ул. Старостина до дома № 25 в пр. Северном); проезд от дома № 27 по улице Старостина до улицы Маклакова, проезд до дома № 91 по улице Старостина; Трудовые Резервы (от улицы Полярные Зори до дома № 13 на улице Трудовые Резервы).

В Ленинском округе запланировано 12 объектов. По всем торги проведены, контракты заключены.

Улицы-везунчики: Лобова (от пр. Героев-североморцев до дома № 10 на улице Лобова); Коминтерна (от Комсомольской до Профсоюзов); Кирпичная; переулок Терский (от Карла Либкнехта до дома № 13 в переулке Терском и от улицы Октябрьской до улицы Карла Либкнехта); переулок Арктический; Пищевиков (от Карла Либкнехта до дома № 11 на улице Загородной); проезд в районе дома № 14/1 по улице Хлобыстова; Миронова (от дома № 30/1 на улице Свердлова до дома № 25/2 на улице Гагарина); проезд от улицы Свердлова до улицы Миронова; Школьная в Росляково; Ростинская; Ивана Сивко (от дома № 34 на улице Нахимова до дома № 3 на улице Сивко).

В Ленинском округе запланировано 12 объектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Напомним: улица Трудовые Резервы и переулок Терский вошли в программу ремонта по результатам опросов населения как значимые и «убитые» дороги. Остальные участки, на которые жаловались люди, запланированы на следующие годы.

В Коле ремонтировать будут 7 улиц, по которым торги уже прошли, контракты заключены: проезд от дома № 30 по проспекту Защитников Заполярья вдоль школы-интерната до дома № 45 по проспекту Советскому; проезд к жилым домам № 22а, 24, 26, 28 по улице Миронова; улица Поморская; проспект Советский (от проспекта Защитников Заполярья до улицы Победы, вдоль дома № 15 по проспекту Советскому); проезд вдоль проспекта Защитников Заполярья (от примыкания дома № 5б вдоль дома № 5/1 до дома № 1/2 по проспекту Защитников Заполярья); проезд по улице Красноармейской (спуск от дома № 10 по улице Победы до дома № 23 по улице Красноармейской и спуск от дома № 12 по улице Победы до дома № 23 по улице Красноармейской); улица Строительная до пересечения с улицей Дорожной.

Также по Коле заключат в 2021 году договор на обустройство тротуаров и их содержание на улице Миронова. Контракт будет заключаться до 2024 года.

Работы по всем указанным объектам, где торги проведены и контракты заключены, начнутся сразу же, как только позволят погодные условия. Конкретные даты ремонтов, перекрытий и варианты объезда можно отследить на портале «Наш Север».

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