В Кольском районе открыли проезд по временному мосту через реку Канентьявр

Фото: правительство МО

Мост через реку Канентьявр уже готов принимать автомобилистов. Река пересекает автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС в районе 49 километра, здесь на время реконструкции старого мостового перехода быстро возвели временную переправу.

- В июне прошлого года береговые опоры моста подтопило. Тогда же провели специальное обследование, определили необходимость установки временного моста и проведения реконструкции существующего. Контракт на устройство временного моста заключен в январе, тогда же начались работы, – рассказал региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Временный мост построили в кратчайшие сроки. Строительство заняло три месяца при том, что конструкция спроектирована под значительную нагрузку.

- Мы понимаем, что другого пути в Териберку и Туманный нет, поэтому своевременное окончание работ было принципиальным. В таких вопросах важно работать с опережением. Гарантийный срок эксплуатации временной конструкции 8 лет, это время позволит полноценно провести реконструкцию основного моста, – подчеркнул вице-губернатор региона Юрий Сердечкин.

Сейчас по временному мосту проходит как легковой, так и грузовой транспорт. Разработка проектной документации реконструкции основной переправы завершится к концу 2021 года.

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