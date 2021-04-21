В Мурманске возобновили прием заявлений на визу в Грецию

Всем путешествующим также нужно сделать экспресс-тест для выявления антигена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Объединенном визовом центре на Карла Либкнехта, 13 возобновил работу Греческий визовый центр. Согласно официальному объявлению Генерального Консульства Греции в России, все индивидуально путешествующие пассажиры до совершения посадки на борт должны предоставить отрицательный анализ на COVID-19. Требования к справке стандартные: на английском языке, с указанием имени и номера паспорта, диагностика на коронавирус должна быть проведена в медицинской лаборатории методом ПЦР за 72 часа до прибытия в Грецию.

Дополнительно консульство обращает внимание, что нужно заполнить форму Passenger Locator Form в электронном виде за 48 часов до въезда в страну. Также всем путешествующим необходимо пройти экспресс-тест для выявления антигена и соблюдать строгую профилактическую самоизоляцию в течение семи дней.

Греческие визовые центры открылись не только в Мурманске, но и в Архангельске, Краснодаре, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре начнут работать с 21 апреля 2021 года. Справочные телефоны: 8(962)724 66 35, 8(812)6771083.

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