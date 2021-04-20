В Мурманск прибудет делегация из Республики Корея

Делегация из Республики Корея посетит Мурманск. Фото: Олег ФИЛОНОК

Южная Корея – признанный лидер в сфере технологий, строительства и молодежной культуры. 19 апреля прошла рабочая встреча представителя министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и начальника управления международных и внешнеэкономических связей, приграничного, межрегионального сотрудничества Ильи Остапчука и министра культуры региона Ольги Обуховой с заместителем Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге госпожой Пак Чжу Ен.

Во время рабочей встречи обсуждались вопросы подготовки визита южнокорейской делегации в Мурманскую область, которая запланирована на конец мая этого года. К нам планирует приехать сам Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Квон Донг Соком Мурманск совместно с представителями деловых кругов Республики Корея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, разрешен ли въезд в Финляндию жителям Мурманской области. Власти скандинавской страны рассказали, продлеваются ли ограничения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru