В Мурманской области многодетного отца подозревают в растлении падчерицы

Как нам стало известно, обвиняемый пытается доказать следователям, что не давал отчет своим действиям в силу особенностей психики. Фото: Личный архив

15 апреля стало известно, что в небольшом городе Ковдор Мурманской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье 12 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера». Подробностей пока немного – следователи неохотно комментируют дела, которые связаны с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Однако из своих источников, в том числе в правоохранительных органах, «КП»-Мурманск» стало известно, что на самом деле могло происходить в этой семье.

Оказалось, что обвиняют в сексуальных отношениях с падчерицей довольно известного в Ковдоре человека – он работает на крупном предприятии, нередко появляется в местных СМИ. Александр (все имена изменены) был дважды женат, всего у него четверо детей, в том числе и падчерица Катя – дочка второй жены. На своих страницах в соцсетях мужчина выглядит образцовым семьянином, здесь много фото с детьми. Однако, похоже, идиллия была фальшивой.

- Он начал склонять девочку к сексуальным действиям, когда ей было всего 8 лет, а в 12 лет состоялся первый насильственный акт, - рассказывает источник «КП».

Как говорят друзья, Катя никому не рассказывала напрямую о том, что происходит в семье, хотя иногда намекала на особенные отношения с отчимом. Лишь спустя два года девочка все-таки рассказала правду своему другу. Вскоре об этом узнала ее мама, которая сразу пошла с дочкой к психологу. Итог – уголовное дело.

Как нам стало известно, обвиняемый пытается доказать следователям, что не давал отчет своим действиям в силу особенностей психики. Правоохранителям предстоит теперь проверить всю противоречивую информацию об этой истории и определить степень виновности подозреваемого. Катя в данный момент находится на домашнем обучении, а супруга Александра думает о разводе.

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