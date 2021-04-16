В Кандалакше мужчина приставил нож к горлу мальчика и потребовал телефон

Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, оказалось, что на разбой из-за безденежья решился безработный 32-летний житель Кандалакши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 10 апреля 14-летний подросток из Кандалакши шел домой, когда на улице Аэронавтов к нему подошел незнакомец. Парень мало что успел понять, как у его горла оказался нож, а мужчина стал требовать отдать ему телефон. Понимая, что сопротивляться бесполезно, школьник вытащил гаджет, нападавший выхватил его и убежал. Как сообщили в МВД по Мурманской области, подросток пришел домой, рассказал о случившемся, и его мама позвонила в полицию.

- Спустя непродолжительное время по составленной ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с оперативниками подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, оказалось, что на разбой из-за безденежья решился безработный 32-летний житель Кандалакши.

- Мобильный телефон подростка нашли по месту жительства мужчины, стоимость гаджета составила 6000 рублей. Нож, которым мужчина угрожал несовершеннолетнему, он выдал добровольно, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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