В Ковдоре задержали пристававшего к несовершеннолетней падчерице мужчину

Иные подробности этого дела не разглашаются в силу юного возраста жертвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ковдоре задержали мужчину, которого обвиняют в том, что приставал к своей несовершеннолетней падчерице.

- В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статьей 132 Уголовного кодекса РФ о насильственных действиях сексуального характера, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Иные подробности этого дела не разглашаются в силу юного возраста жертвы.

Напомним: в Кандалакше девушка пришла в полицию и призналась в отношениях со школьником. За половую связь с несовершеннолетним девушке грозит до четырех лет лишения свободы.

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