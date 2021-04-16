Жителя Североморска задержали в лесу с галлюциногенными грибами

Мужчина ранее судим не был. Фото: УМВД России по МО

Сотрудники наркоконтроля задержали в Мурманске 29-летнего жителя Североморска, который имел при себе "волшебные грибы". Вероятно, он собирался сделать тайник-закладку. Об этом сообщили в УМВД России по Мурманской области.

- Подозреваемого поймали с поличным в районе лесополосы. При личном досмотре полицейские обнаружили и забрали у молодого человека сверток с растительным веществом. По результатам исследования установлено, что содержимое - это галлюциногенные грибы, содержащие психотропное вещество псилоцибин, общим весом почти восемь граммов, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении ранее несудимого жителя флотской столицы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Северянину может грозить до 8 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске поймали группу наркодиллеров и накрыли их магазин по продаже наркотиков. Четверо северян успели обогатиться на 5 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru