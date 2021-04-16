Сотрудница колледжа в Ревде похитила больше 700 тысяч рублей у студентов

Северянка получила условный срок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор сотруднице колледжа в Ревде, которая украла из образовательной организации больше полумиллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

- 34-летняя местная жительница, зная о задолженности у студентов за обучение перед колледжем, предлагала лично вносить плату в кассу учреждения, однако полученные деньги похищала и распоряжалась ими в своих целях. Для того, чтобы скрыть преступление, женщина предоставляла обратившимся фиктивные договоры на оказание платных образовательных услуг и квитанции об оплате обучения, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За четыре года (с 2014-го по 2017-й) сотрудница украла больше 700 тысяч рублей, чем нанесла ущерб десяти студентам.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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