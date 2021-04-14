Искусство спешит на помощь: Волонтеры и художники Заполярья подарят картины подопечным домов престарелых

У мужчин как горячие пирожки разлетаются изображения автомобилей и морские пейзажи. Фото: vk.com/dusha_s_dushoyu

В Мурманской области продолжают творить добрые дела. Так, волонтеры Единого волонтерского центра региона приглашают всех желающих, у кого есть творческая жилка, принять участие в проекте «Душа с душою говорит». Он призван помочь постояльцам домов престарелых и привнести в их жизнь новые краски.

- Это проект благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам в домах престарелых по всей России «Старость в радость». Мы в свою очередь выступаем партнерами проекта в его реализации в Заполярье - берем на себя все организационные вопросы, - рассказывают в волонтерском центре Мурманской области.

Рисовать картины можно чем угодно: гуашью, маслом, тушью и даже в технике батик. Фото: Единый Волонтерский центр МО.

Креатив и помощь

Что же нужно делать? Суть в том, чтобы нарисовать картину (а можно и не одну) для пожилых людей. Такое творчество порадует тех, кто на склоне лет оказался в казенных стенах, кому особенно важно понимать и знать: они не забыты, о них заботятся и помнят. И здесь неважно, профессиональный вы художник или просто любите рисовать. В любом случае волонтеры помогут! А произведения, которые вы создадите, передадут в дома престарелых кольского края.

Как пояснила координатор проекта в Мурманской области Ольга Дубровина, первым местом, куда волонтеры отправятся с картинами, будет Оленегорский центр соцобслуживания населения. Его постояльцы примут гостей с подарками уже 28 апреля.

- В рамках проекта «Душа с душою говорит» десятки художников уже передали сотни картин в дома престарелых Тверской, Тульской, Московской областей. Сейчас проект реализуется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В общей сложности было передано более 1000 картин. Мы рады присоединиться к этому доброму начинанию, - отмечают заполярные волонтеры.

Автором проекта выступила филантроп Алена Савюк. Уже второй год она помогает Единому волонтерскому центру проводить женскую интерактивную конференцию «Звезда Севера». И вот теперь - еще один совместный проект.

- С помощью картин мы дарим чувства и эмоции, устанавливаем диалог души художника с душою неискушенного зрителя. Таким образом, у проживающего в интернате пожилого человека появляются позитивные эмоции, уходит одиночество. Для кого-то картина – это единственное светлое, радостное, наполненное энергией место в его комнате. Каждая работа – это источник жизни, внимания, заботы, которые очень нужны пожилым людям, - говорит Алена Савюк.

С оформлением картин всегда помогут волонтеры. Фото: vk.com/dusha_s_dushoyu

На любой вкус и цвет

Ограничений в творчестве нет - картины могут быть любых размеров и жанров, выполненные в любой технике: акрил, акварель, графика, масло, тушь, роспись по батику, смешанные техники и пр. Подробнее о том, как оформлять картины, можно узнать на странице проекта «Душа с душою говорит» в Instagram и в «ВКонтакте».

- Главное - позитивные темы, понятные пожилым людям, яркие краски. Вы можете оформить свои работы в экономичные рамы с пластиковым покрытием, чтобы их можно было мыть с дезинфицирующими средствами, по требованию СЭС, а в случае возможного падения не образовывались острые осколки, - объясняет Ольга Дубровина.

Если вы не можете сами оформить работы, то это не беда. Волонтеры помогут найти спонсоров, закупить готовые рамы или отдать картины партнеру в багетную мастерскую на оформление. Также их оснастят прочными креплениями.

Каждый постоялец дома престарелых сможет сам выбрать картину. Фото: vk.com/dusha_s_dushoyu

Когда все готово, волонтеры и художники едут в дома престарелых и инвалидов. Все картины расставляются в большом холле, чтобы каждый мог подойти и выбрать понравившуюся для своей комнаты.

Многие картины погружают жителей интернатов в воспоминания о детстве и юности, о своих мечтах и хобби, поэтому каждый выбирает себе ту работу, которая пришлась по душе именно ему.

- Например, в Туле, где в большинстве своем были женщины, успехом пользовались цветы, пейзажи, изображения храмов. А в Климовске оказалось много мужчин, и, соответственно, молниеносно разлетелись изображения женщин, автомобилей, морские пейзажи с волнами и кораблями, - рассказывают организаторы проекта «Душа с душою говорит». - Много запросов на анималистические рисунки, которых у нас оказалось крайне мало. Хотели лошадей, тигров, волков, ну и, конечно, котиков!

А прелестные совы чуть не вызвали ссору!

Искусство погружает жителей интернатов в собственные воспоминания. Фото: vk.com/dusha_s_dushoyu

После выбора картин их разместят в комнатах и остальных помещениях домов-интернатов, используя современные малошумные технологии.

Команда доброй акции искренне надеется, что география проекта будет расширяться в регионы, к нему продолжат присоединяться художники самых разных направлений, а также неравнодушные люди, готовые помочь с оформлением работ.

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