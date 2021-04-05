Экс-редактор «КП»-Мурманск» Алексей Бакуменко о первой игре в клубе «Что? Где? Когда?»: «Главной задачей было не упасть в обморок»

Алексей Бакуменко дебютировал в команде Андрея Козлова. Фото: личный архив

- А ведь Алексей предлагал правильный ответ. А вы его не послушали, - в голосе ведущего «Что? Где? Когда?» слышится легкий укор.

Да и все игроки за столом сами понимают, что могли получить еще одно очко в свою копилку, если бы услышали новичка. Эта свежая кровь в команде Андрея Козлова – мурманчанин Алексей Бакуменко. Наш человек – бывший редактор «Комсомольской правды»-Мурманск», которой руководил почти 12 лет. Кстати, что интересно, это далеко не первая встреча этих двух интеллектуалов: Алексей Бакуменко играл в «Брейн-ринге» на НТВ, который вел Андрей Козлов (читайте «Справку КП»).

Команда "Норманны" - интеллектуальный бренд Мурманской области. Фото: личный архив

В третьей игре весенней сессии от 4 апреля против телезрителей играли Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, Михаил Скипский, который вернулся в клуб после скандала с несовершеннолетними. У Алексея Бакуменко был дебют, хотя в «Что? Где? Когда?» новичком его назвать нельзя. В декабре 2020 года мурманская команда «Норманны», где он играет, отметила 20-летний юбилей. Это одна из сильнейших команд Заполярья, можно даже сказать, визитная карточка движения «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринга». А еще те, благодаря кому Мурманск получил статус интеллектуального центра этих игр. И именно благодаря «Норманнам» Алексея Бакуменко заметили и пригласили в «Что? Где? Когда?».

- История была простая. 27 декабря Ровшан Аскеров сказал, что он решил уйти в вольный полет. Для меня это было шоком, за 60 лет моей жизни от меня ни разу никто не уходил. И Екатерина Мереминская уходит. И мне нужно было найти двух игроков. Я никак не мог. И тогда я понял, что есть человек-скандал - Скипский. Мне именно такого не хватает, - рассказал Андрей Козлов. – Но когда появляется человек-скандал, начинаешь думать, что нужен противовес- настоящий интеллигент, интеллектуал. И так появилось в голове из «Брейн-ринга» это голубоглазое чудо – Алексей Бакуменко. И тут сложилось.

Кстати, капитан «Норманнов» Михаил Савченко играл в первой игре весенней сессии в команде Елизаветы Овдеенко. Тогда выиграли зрители, да и во второй игре тоже удача знатокам не улыбалась.

Алексей Бакуменко уже много играет в интеллектуальных играх. Фото: личный архив

Для команды Андрея Козлова тоже первые минуты интеллектуального сражения не задались: вопрос от зрителей оказались крепкими орешками, не раскусить. Самое обидно, что правильные ответы за столом звучали, в том числе и от Алексея Бакуменко. Да не всегда их слышали. Промах с ответом, который проигнорировали, Козлов прокомментировал так: «Это команда кошмарного класса».

У него ведущий не раз спрашивал, как его настрой.

- Продолжаем! Собрались! Играем! – наседал на сокомандников капитан.

Мурманчанин честно признался, что первая его игра в телеклубе была невероятно волнительной.

- Было страшно, что подведу команду, что не справляюсь. Да все было страшно! Я стоял у горна, и у меня зубы стучали. Но потом смог успокоиться. Спасибо команде, которая поддерживал, вела. Мне все говорили, что не надо на себя возлагать какую-то ответственность. Поэтому моя главная задача была не упасть в обморок, - рассказывает Алексей Бакуменко.

Первая игра на Первом канале для Алексея Бакуменко была очень волнительной. Фото: личный архив

- С другой стороны, нельзя не нести отвесностью. Ты можешь помочь, а можешь все испортить. Еще Дмитрий Тумасов говорил, что если ты садишься за стол, не нервничая, то зачем вообще садиться, - добавил Михаил Скипский.

И пусть некоторые битвы знатоки проиграли, после музыкальной паузы они собрались и само сражение со счетом 6:5 выиграли. Два правильных ответа (из тех, что были озвучены) дал именно Алексей Бакуменко, в том числе и один в Блице. Андрей Козлов гордо сказал уже в неформальной обстановке, что команда сыгралась, и новичок органично в нее вписался. Его, кстати, к этому готовили почти пять дней. Алексей Бакуменко жил в Москве вместе с Муном и Скипским.

- Мы приезжали на тренировки, где мне говорили: «Не так сидишь, не так свистишь», - смеется мурманчанин.

Но жесткая манера капитана помогла.

- Андрей на тренировке в порыве может орать, стучать кулаками. Но эта его внешняя агрессия хорошая: она защищает от давления зала, камеры. С тобой уже все случилось, хуже не будет, - подтрунивали над капитаном его товарищи.

За успехи мурманчан на Первом канале можно только порадоваться, к полноправному участию в телеиграх они шли много лет.

За плечами Алексея Бакуменко три эфира «Своей игры». Фото: личный архив

СПРАВКА «КП»

Алексей Бакуменко часто бывает в телевизоре на интеллектуальных. За его плечами три эфира «Своей игры» (увы, без побед), участие в «Кто хочет стать миллионером» в 2008 году – в Мурманск наш «комсомолец» уехал, выиграв 100 тысяч рублей.

Ну, а в 2019 году Мурманская область болела за «Норманнов» в эфире НТВ, который возродил телеверсии «Брейн-рингов». Тогда сборная Тюмени оказалась чуть сильнее, поэтому северяне получили в финале «серебро».

СКАЗАНО

Михаил Савченко об Андрее Козлове:

- В «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге» у него разные роли. Там [«Брейн-ринге»] Андрей Анатольевич – царь и бог, к нему просто так подойти, даже поздороваться, пошутить, ты робеешь. Здесь [в «Что? Где? Когда?»] проще, впервые замечаешь, что, это не просто крутой ведущий, а очень обаятельный человек с прекрасным чувством юмора.

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