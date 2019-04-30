Мурманские знатоки оказались в двух шагах от победы на "Брейн-ринге" НТВ

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-30T08:43:37+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник телеканал НТВ показал финал "Брейн-ринга". К нему знатоки шли с января.

Заполярье в телеверсии игры представляла команда "Норманны", правда, в урезанном составе. Северяне начинали в составе Высшей Лиги и держались в ней весь сезон. Несколько раз мурманчане становились лидерами. И многие верили в их победу.

И в финале шанс у "Норманнов" был хорошим. Так, они победили команду из Сколково. Но все-таки сборная Тюмени блистала ярче. Не зря ее назвали феноменом этого "Брейн-ринга", ведь сибиряки дольше всех удерживали лидерство.

В итоге именно у Тюмени оказался кубок телеигры, "серебро" взяла команда из Йошкар-Олы. А вот мурманчане взяли "бронзы".

Впрочем, северяне не расстроились, ведь впереди у них новые достижения. А на днях "Норманны" вновь взяли кубок губернатора по интеллектуальным играм.

ИСТОЧНИК KP.RU