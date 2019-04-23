"Норманны" в пятый раз выиграли турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-23T08:30:15+03:00

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Эти выходные для сотен северян стали рабочими. Ведь им пришлось поработать мозгами на открытом турнире по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области.

Заявились на 77 команд, как школьных, так студенческих и взрослых.

- В первый день прошли три тура игры "Что? Где? Когда?", отборочные игры "Брейн-ринга" и "Своей игры". Также в первый день параллельно прошла игра среди школьного и студенческого зачета. 21 апреля состоялись 4-6 тур "Что? Где? Когда?" для команд общего зачета, финалы "Брейн-ринга" и "Своей игры", награждение победителей, - рассказали в пресс-службе Мурманской области.

Интриги, кто выиграл, не вышло. Пятый год подряд абсолютными чемпионами XIX турнира стали "Норманны". ПРи этом капитан команды Михаил Савченко взял еще и "золото" в "Своей игре", а участник Виталий Егоров - "бронзу".

Напомним, "Норманны" участвуют в "Брейн-ринге" на НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU