2019-04-09T15:08:51+03:00
Телевизор

Команда из Сколково подвинула мурмачнан с пьедестала в "Брейн-ринге"

Знатоки из Заполярья не смогли удержать первенство накануне финала
Мария ПАШЕНКОВА
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Наши знатоки традиционно занимают лидирующие позиции в интеллектуальном состязании. Фото: скриншот.Наши знатоки традиционно занимают лидирующие позиции в интеллектуальном состязании. Фото: скриншот.
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Чем ближе к финалу приближается "Брейн-ринг" на НТВ, тем больше накаляются страсти. Казалось бы, интеллектуальные соревнования не так уж совместимы с азартом, но достаточно посмотреть эту передачу, чтобы понять, что поиск ответа бывает очень эмоциональный.

Команда из Мурманской области дважды становилась лидерами - не зря она считается одной из сильнейших в "Брейн-ринге" и входит в Высшую лигу. Второй раз северяне две игры подряд отстаивали свое право играть в финале. Но последний выпуск стал грустным для болельщиков: "Норманны" лишились желтых шарфов и снова будут вынуждены бороться за итоговую игру.

А сильнее мурманчан оказалась команда из Сколково. Казалось, что для нее игра заладилась с самого начала, тогда как "Норманны" давали один неправильный ответ за другим.

Впрочем, у мурманчан будет еще один шанс - до окончания "Брейн-ринга" осталось еще несколько выпусков. И нашу команду еще могут вызвать за стол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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