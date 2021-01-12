К тому, что Мурманск называют столицей Арктики, мы уже привыкли, но теперь у города-героя есть еще один статус. Глава заполярного города Андрей Сысоев встретился с руководством телекомпании «Игра-ТВ», производящей интеллектуальные игры. Это стало первым официальным мероприятием мэрии в новом году.- Директор лицензионных программ телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Кузнецова подтвердила статус нашего города как интеллектуального центра игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». Наши земляки не только добились права называться самыми умными, но и прочно завоевали зрительские симпатии. 20 лет назад было образовано молодежное интеллектуальное движение, которое активно развивается и до сих пор. За эти 20 лет мы достигли очень серьезных результатов. И не только в соревновании, но, что для меня очень важно, в организации процесса. При тесном сотрудничестве с телекомпанией «Игра-ТВ» мы вышли на международный уровень и провели «Кубок Арктии» с участием знатоков из других стран, а затем и первый чемпионат мира по брейн-рингу, - сообщил Андрей Иванович.Из-за пандемии коронавируса очные встречи пока под вопросом, но все-таки их планируют проводить благодаря новому формату. Так, в конце лета в Мурманске может пройти фестиваль «Что? Где? Когда?» на открытом воздухе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатитах сгорел мини-приют для животных «Дача». Сейчас волонтеры срочно собирают вещи для собак, которые находятся на временных передержках (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru