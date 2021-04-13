Как Юрий Гагарин жил в Корзуново: дом-музей первого человека в космосе изнутри

С 1957 по 1960 Гагарин служил в Заполярье. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Именно в этот легендарный день 60 лет назад увидел космос, так сказать, "вживую" первый человек - Юрий Алексеевич Гагарин. На корабле "Восток-1" он облетел нашу планету за 108 минут и вернулся домой живым и здоровым.

Не все знают, но свою роль в жизни знаменитого космонавта сыграла и Мурманская область. Еще до своего исторического полета, в 1957 - 1960 годах, Юрий Гагарин служил в авиационном полку в Корзуново, что находится в Печенгском районе. Там он жил вместе со своей женой Валентиной в деревянном доме.

На Севере космонавт жил скромно. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

- Осень на Севере наступает рано. Надо было заготавливать на зиму топливо. И мы с Валей по вечерам пилили дрова, потом я их колол и складывал в поленницу, - такой момент из жизни в Корзуново упомянул Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос».

Холодными зимами в Корзуново Юрий сам рубил дрова и топил печку. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Спустя пару лет, в 1961 году, Гагарин отправился в незабываемое путешествие за пределы Земли, а в 1965 году посетил Корзуново уже как знаменитость. В поселке остался неофициальный музей Гагарина. Его открыли в сентябре 1991 года, а в 2003 году передали местной средней школе № 7, которая носит имя Юрия Гагарина.

В 80-ые годы дом-музей перенесли в Сафоново. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В 80-90-е годы полк авиации перевели из Корзуново в Североморск, из-за чего поселок пришел в запустение. Про дом, где жил космонавт, тоже забыли. Чтобы спасти уникальный объект, его разобрали и большую часть экспонатов перевезли в музей военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново.

Юрий жил в Корзуново вместе с женой Валентиной Фото: Ольга ЗАСУХИНА

30 июля 1983 года состоялась торжественная церемония открытия дома-музея Юрия Гагарина, в котором воссозданы мемориальные комнаты и размещена экспозиция о службе будущего космонавта в военно-воздушных силах Северного флота. Интерьер воссоздавали по воспоминаниям жены Гагарина. На открытии дома-музея почетными гостями были летчики-космонавты СССР А. А. Леонов и В. И. Рождественский.

Воссоздавали дом-музей по воспоминаниям супруги Юрия Гагарина. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В честь Дня космонавтики вход в музей на день сделали бесплатным. Об этом сообщил глава Североморска Олег Прасов.

Но попасть в музей не так просто. Для этого нужно оформить пропуск в Североморск и заранее договориться о посещении. В Сафоново от железнодорожного вокзала Мурманска ходит автобус № 105.

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