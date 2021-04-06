В Центре современного искусства Мурманска работает выставка Дарьи Дробушевской

Первое время при проходе вдоль стен приходит недоумение – что это? Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Современное искусство – это пласт жизни, который призывает нас чувствовать. Не понимать, что нарисовано на картине, ее отдельные элементы или стиль написания, манеру передачи рассеянного света или достоверность изображения исторических костюмов. Нет. Все гораздо проще и сложнее одновременно.

И везде главной темой идет Дом. Дом – это место, где безопасно, где человеку должно быть уютно, спокойно и безопасно. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Надо научиться чувствовать: что сейчас происходит в твоем теле, когда ты смотришь на этот цветовой хаос, на непонятные фигуры или банан, наклеенный на стену. Что? Стоп! Не какие мысли приходят в голову. Не твои размышления о банане. Нет. Еще раз – что ты чувствуешь? И вот это самое сложное – поймать ускользающую атмосферу работы за хвост, проникнуться ею и найти отголосок внутри себя.

Вот с такой задачей мы отправились на выставку Дарьи Дробушевской в Центр современного искусства «21А». Я специально не хотела разговаривать с Дашей ни до, ни после выставки – хотелось почувствовать все самой.

А на выставке все очень просто – отрисованные от корки до корки блокноты, сфотографированные листки из них распечатаны и развешаны по стенам. Первое время при проходе вдоль стен приходит недоумение – что это? Потом, после второго круга, понимаешь идею и проникаешься ею. Запечатленный момент в рисунке – своей боли, своего расстройства, радости или непонимания. Вспоминается Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь». И ведь правда, для некоторых переживаний просто нет слов, а попытка запихать эмоцию в текст становится преступлением перед текстом. Получается, что только легкие наброски, зарисовки, кусочки фраз и официальных бумаг могут передать эту атмосферу. Атмосферу момента.

Запечатленный момент в рисунке – своей боли, своего расстройства, радости или непонимания. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Что-то казалось мне знакомым с подростковых времен – одиночество, грусть, тоска. В каких-то рисунках я увидела своих детей и наши с ними отношения. Но все это – открыто, честно и немного провокационно. Примерно так: «Я готова говорить о себе открыто, а вы?».

И везде главной темой идет Дом. Дом – это место, где безопасно, где человеку должно быть уютно, спокойно и безопасно. Где можно быть собой и говорить то, что чувствуешь, и тебя примут, поймут, защитят. Либо близкие, либо зеркало, если близкие не понимают и ты один. Дом – это место, где нет недосказанности. Или она в таком количестве, которого достаточно для сохранения личных границ.

С Дашей мы все-таки встретились перед спектаклем: она играла с Арктическим театром на фестивале малых театральных форм. У меня было только два вопроса: не больно ли так оголяться перед людьми и как пережить, что не все понимают то, что развешано на стенах?

- Не больно. Во мне столько накопилось этих недосказанностей, что я даже рада, что удалось их выставить для всех. Они теперь живут сами по себе, а я стала от них свободной, - делится с редакцией «КП» Дарья. - А то, что не понимают… Пусть хоть смеются над работами! Важно же, что хоть какая-то реакция есть. Хуже было бы, если бы проигнорировали, вообще никак не откликнулось в людях.

Нам Даша показала свою любимую серию, которую разместила на крыше своего Дома, где живут недосказанности, - это работы о потере связи с человеком, сожалении и надежде, что снова будет встреча.

Ловить атмосферу современных работ очень сложно: нужно настроить свой аппарат, этакие «щупальца», научить его вылавливать знаки, подсказки и поймать, что же происходит внутри, в теле, когда работа перестает быть просто линиями, фигурами и цветом. Попробуйте – вдруг у вас тоже получится?!

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