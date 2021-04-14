Саамский рэп – это спасение

Романа Яковлева и Ярсэма Галкина вдохновила легенда о Сейдозере. Фото: Личный архив

На Кольском полуострове проживает меньше двух тысяч саами. А тех, кто может говорить на языке предков, и того меньше. Сохранение вербальной культуры – важный момент, но, увы, очень тяжелый.

В школах Мурманской области саамский язык изучается факультативно, есть курсы и для взрослых, на него переводят некоторые книги. А вот музыкант Роман Яковлев и рэп-исполнитель Ярсэм Галкин пошли другим путем: они популяризируют саамский язык, а точнее, его кильдинский диалект, через рэп. Недавно северяне участвовали в Саамском Гран-при-2021, где заняли третье место со своей композицией «Moajnas 'Seejjtjaa'vr bajas» (в свободном переводе – название легенды о воде у жертвенного камня). - Главный источник вдохновения – история и культура моего народа. Мотивация – то, что кильдинский саамский язык исчезает. Миссия – нести правдивую информацию о своем народе, – рассказал Роман Яковлев.

Культурный жест поняли не все северяне. Все-таки рэп, хотя его уже сложно назвать новым музыкальным направлением, еще многим кажется чем-то экзотическим.

- Я почитал комментарии на площадках в сети по поводу нашего видеоклипа. Главная претензия: рэп не может быть саамским, это не музыка и не жанр. Замечу, что рэп - наиболее доступная форма для восприятия в современном мире (возможно, к сожалению). Самый популярный в мире музыкальный жанр. Лучший способ достучаться до слушателя. Лучшая обертка. Рэп - это стихи, по своей сути. Причем не классические куплет-припев-куплет-припев по четыре строчки, а достаточно объемное литературное произведение. У меня на создание музыки ушло несколько месяцев. На текст у Ярсэма - чуть меньше. Но это огромная работа. В тексте композиции - легенда о Сейдозере. Это еще и фольклорное произведение. Надеюсь, наша работа хоть как-то привлечет внимание к проблеме исчезновения кильдинского саамского языка. Хоть кого-то смотивирует на его изучение. Хоть у кого-то срезонирует в голове, - объяснил выбор формата Роман Яковлев.

Свое творчество оба музыканта собираются развивать и дальше.

СПРАВКА

Гран-при саамов – это ежегодный конкурс саамской песни, который проводится во время Пасхального фестиваля саамов в Каутокейно (Норвегия) и считается его самым зрелищным событием. В этом году участниками конкурса стали представители коренного малочисленного народа Севера Мурманской области Домна Хомюк с композицией «Паррьшя вигетъ» и дуэт Романа Яковлева и Ярсэма Галкина с песней «Moajnas 'Seejjtjaa'vr bajas».

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