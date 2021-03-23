Каким маршрутом в Хибинах шла попавшая под лавину группа от туристического клуба «Скиф»

Туристический клуб «Скиф» считается одним из лучших в стране. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта 2021 года в Мурманской области сошла лавина: снежный карниз обрушился с горы Маннепакх, под ним оказалась 12-летняя жительница Санкт-Петербурга Диана* - участница туристической группы «Скиф» из северной столицы. Вместе с Дианой в поход пошли трое взрослых и 12 детей от 10 до 15 лет.

В связи с трагедией в Хибинах в СМИ появились противоречивые данные по поводу маршрута, которым шла группа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В связи с трагедией в Хибинах в СМИ появились противоречивые данные по поводу маршрута, которым шла группа. Редакция «КП» обратилась к специалистам по данному вопросу.

Туристический клуб «Скиф» считается одним из лучших в стране. В 2020 году его чествовали на III Всероссийском слете туристов. В «Скифе» работают педагоги с большим опытом походов. Серфинг по страницам клуба и связанным с ним групп и сообществ показывает, что организаторы походов тщательно к ним готовились, в том числе выясняли необходимость разрешений на пребывания в заказниках, заповедниках, возможности постановки лагерей.

Поэтому регистрация в МЧС маршрута движения была обязательной. И ее организаторы похода сделали - группу зарегистрировали, это подтвердили накануне в МЧС Мурманской области.

Однако при регистрации группы не прописывается маршрут до метра и тропа не прорисовывается до мельчайших координат. Более того, оговариваются альтернативные варианты выходов или изменения маршрута на непредвиденные случаи. А таким как раз может быть оценка руководителем похода лавинной опасности и принятие решение об изменении маршрута.

Поэтому с этой частью задачи турклуб справился и выполнил требования – они зарегистрировали маршрут от Имандры по долине Маннепахк в сторону базы КСС. И возможные отклонения от маршрута могли быть продиктованы решением инструкторов по оценке опасности ландшафта.

- Вопрос, как шла группа, как регистрировалась, было ли отклонение от маршрута, по каким причинам было, если оно было – все это будет установлено в ходе следствия, - пояснили редакции «КП» в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Поскольку Хибины – это еще не организованный до конца нацпарк, регистрация нахождения в нем с точки зрения природоохранного законодательства не требуется, в отличие от Сейдозера, например.

И, наконец, вопрос о необорудованном маршруте, который активно муссируют в обсуждениях (сначала в Следкоме сообщили, что тропа была необорудованная). В Хибинах нет оборудованных маршрутов, экологических троп, тем более в зимний период. Все туристы-походники всегда прокладывают маршрут самостоятельно, исходя из опыта других групп и собственного, оценки сил участников, природных условий и множества других факторов. Некоторых смутил маршрут, который был прописан в группе турклуба. Напомним, он был такой: Имандра - Маннепахк – перевал Северный Чорргор - Маннепакх - ручей Маннпахкуай - Маннпахкуай - озеро Щучье - озеро Щучье - ручей Кунийок - база КСС "Заполярный март" - ручей Кунийок база КСС – Кировск. Местным он кажется не логичным. Но не исключено, что маршрут был только примерным. Как именно шла группа, установит следствие.

Пока имеет смысл оставить обсуждение этого вопроса и позаботиться о тех, кто остался в живых – им сейчас очень непросто.

*имена изменены

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