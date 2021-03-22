Сход лавины в Хибинах 22 марта 2021 года: в туристической группе было 13 несовершеннолетних

12-летнюю девочку достали из-под снежного завала. Фото: Ирина Яринская

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах на необорудованную тропу сошла лавина. Под нее попала зарегистрированная туристическая группа.

- Группа туристов из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, из которых 13 несовершеннолетних - высадились на железнодорожной станции Имандра и выдвинулись в сторону Кировска по маршруту через гору Маннепакх и перевал Северный Чоргорр в сторону базы КСС и базы отдыха Куэльпорр и далее вдоль долины Кунийок в направлении к Кировску, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Туристы зарегистрировались в МЧС из Санкт-Петербурга. Поход планировался местами на лыжах, местами пешком.

До туристической группы силы МЧС еще не добрались, данных о том, есть ли у них с собой средства первой помощи нет.

Под завалом снега оказалась 12-летняя девочка, ее уже нашли и пытаются реанимировать.

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