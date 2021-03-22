Сход лавины в Хибинах 22 марта 2021 года: под завалом снега находится 12-летняя девочка

С горы Мантепахк сошла лавина, под снегом находится 12-летняя девочка. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

22 марта 2021 года в Мурманской области с горы Маннепахк сошла лавина. Как сообщалось ранее, обрушился снежный карниз, пласт снега упал на необорудованную тропу. На которой в этот момент находилась зарегистрированная туристическая группа.

- В данный момент под завалом находится один человек - 12-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее поиски ведутся, - сообщил "КП" представитель МЧС по Мурманской области Игорь Бурков.

На месте работают следователи, также туда выехали сотрудники Следственного комитета региона, которые проводят процессуальную проверку.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Напомним: в прошлом году в Хибинах погиб житель Санкт-Петербурга, который отвечал за учебно-тренировочный сбор альпинистских групп. На мужчину, который был в связке с товарищами, сошла лавина.

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