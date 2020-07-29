Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 июля 2020 года: в Оленегорске разрешили работать детским лагерям

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 9791 заболевших COVID-19, 5477 человек выздоровели и 68 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 4907 человек. Только 113 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье, которое сохранялось уже несколько дней. Однако 28 июля стало известно о двух новых случаях.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 7492 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 164 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 798), Печенгском районе (+8, всего 280), Мончегорске (+6, всего 410), Оленегорске (+2, всего 71), Кольском районе (+5, всего 367).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4907 случаев

Белокаменка - 2299 случаев

Североморск - 798 случаев

Мончегорск – 410 случаев

Кольский район - 367 случаев

Печенгский район - 280 случаев

Апатиты – 236 случаев

Кировск – 145 случаев

Кандалакшский район – 92 случая

Ковдорский район - 87 случаев

Оленегорск – 71 случай

Ловозерский район - 25 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 19 случаев

ЗАТО Видяево - 16 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4907

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Распространение коронавируса по муниципалитетам в Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 19

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 92

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 238 и 146 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 367 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Даешь детские лагеря в Оленегорске

19 июля оперативный штаб разрешил начать работу детским лагерям дневного пребывания в Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском, Ловозерском, Ковдорском, Терском, Кольском и Печенгском районах. Теперь к этому списку добавился и Оленегорск.

- Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием заработают в Оленегорске при тех же условиях, что и в других муниципалитетах, - отметили в оперштабе.

Иными словами работники лагерей будут протестированы на CoViD-19 и допущены к работе при отрицательных результатах, у детей должны быть справки об отсутствии контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями, отряды будут наполнены на 50%, а смены - длиться не больше двух недель. В помещениях будет проводится обязательная дезинфекция, а сотрудники и дети пользоваться антисептиками и проходить ежедневные медосмотры и термометрию. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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