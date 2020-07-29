2020-07-29T11:08:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 29 июля 2020 года составило71 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 29 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Последние сутки не обошлись без летальных исходов от коронавируса.Последние сутки не обошлись без летальных исходов от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы, затишье в июльской череде летальных исходов из-за коронавируса оказалось недолгим. Напомним: с 8 июля не было ни дня, чтобы в Мурманской области никто не умер от коронавируса. Хорошие новости прозвучали лишь накануне, 28 числа.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человека. В итоге количество жертв новой коронавирусной инфекции выросло до 71.

Всего в Заполярье опасный вирус подхватили уже 9947 северян, из которых 5697 выздоровели, а 4179 находятся под наблюдением врачей. Больше всего заболевших в Мурманске – 5027 человек. Тем самым столица Заполярья поставила антирекорд самого крупного ковидного очага в регионе.

Меньше всего человек с диагнозом COVID-19 – в ЗАТО Заозерск (3), в Полярных Зорях (6), Снежногорске (6).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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