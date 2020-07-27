В Апатитах вынесли приговор подросткам, напавшим под Новый год на полицейских

Под Новый год скандал в городе Апатиты Мурманской области прогремел на всю страну. Еще бы! Четверо подростков прямо на улице напали на полицейских. Спустя семь месяцев молодые люди предстали перед судом и получили заслуженное наказание.

Алкоголь с матом

Конфликт вспыхнул 20 декабря на площади перед Дворцом культуры имени Егорова после вечеринки для школьников «Тает лед под Новый год». После дискотеки подростки вышли на улицу, где к толпе присоединилось еще несколько человек, которые в итоге и спровоцировали драку с блюстителями правопорядка.

- Молодые люди выражались грубой нецензурной бранью в общественном месте и распивали алкоголь (в руках у одного из них была банка пива. – Ред.). Очевидцы вызвали сотрудников полиции для охраны общественного порядка, - восстанавливает ход событий того вечера старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Полицейский предупредил молодых людей, что им необходимо будет проследовать в отдел для административного разбирательства.

Разумеется, такая перспектива не обрадовала расшалившихся подростков. Тем более, что таких «адимнистративок» у каждого из них накопилось уже немало. Семью только одного из молодых людей штрафовали 16 раз за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своего сына (статья 5.35 КоАП РФ). В копилке других участников конфликта есть приводы за распитие спиртных напитков (статья 20.22 КоАП РФ) и за нецензурную брань (статья 20.1 КоАП РФ). Поэтому перспектива заработать по еще одной пачке «административок» не улыбалась никому из четырех друзей.

Прыжок с крыльца

- Один из подростков попытался скрыться. Сотрудник полиции пресек его действия, удерживая молодого человека руками. В этот момент один из виновных разбежался и с крыльца Дома культуры прыгнул на сотрудника полиции, умышленно ударив его с разбега своим телом в туловище, - рассказывает Алина Александрович. – Второй виновный повалил потерпевшего на землю. Еще двое виновных нанесли полицейскому несколько ударов руками и ногами.

Драка со стражами порядка произошла после новогодне дискотеки для школьников. Фото: соцсети

Травмы страж порядка получил незначительные и был обслужен амбулаторно. Однако этого хватило, чтобы в отношении строптивой молодежи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Разумеется, сразу после конфликта выдвигались и другие версии произошедшего. В том числе и о том, что сотрудники полиции слишком жестко попытались пресечь нарушение общественного порядка подростками.

- Действиям сотрудников полиции, осуществлявших задержание несовершеннолетних после конфликта, также дана юридическая оценка. Их действия признаны соответствующими должностным полномочиям, - подчеркивают в Следственном комитете региона.

Полтора года условно

Сами подростки полностью признали свою вину. А местные жители искренне надеялись, что они получат наказание по всей строгости закона.

- Судом каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает Алина Александрович.

Как сообщает «ХибИнфорБюро», адвокаты предложили назначить своим подзащитным наказание в виде штрафа, мотивируя это тем, что молодые люди трудоустроены и имеют возможность его заплатить. Тем не менее, служители Фемиды полностью удовлетворили требования гособвинителя, который просил для зарвавшихся подростков условный срок.

Законодательство снисходительно относится к подросткам, преступающим закон. Напомним: десять дней назад суд отправил подростка из Кандалакши, который избил и закопал 10-летнего мальчика в снег, на 4 года и 8 месяцев в воспитательную колонию. А ведь судили его по куда более тяжелой статье по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство малолетнего».

В Апатитах произошла массовая драка подростков с полицейскими.Автор: ХибИнформБюро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей. Надзорное ведомство требует сделать это незамедлительно (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru