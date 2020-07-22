Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей

22 Июль 2020 2020-07-22T13:04:14+03:00

Иск о возобновлении горячего водоснабжения уже в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вот уже три недели жители 20 домов в Мурмашах вынуждены сидеть без горячей воды.

Напомним: из-за долга в 354 миллиона рублей Мурмашинской тепловой компании «КолАтомЭнергоСбыт» отключил две ее котельные от электричества еще 30 июня. В итоге без горячей воды остались жители домов на улицах Советская, Энергетиков, Овчинникова и Кутахова.

- По результатам проведенной проверки в Октябрьский суд Мурманска был направлен иск о признании неправомерными действия ресурсоснабжающей организации и незамедлительном восстановлении подачи электроэнергии на котельные Мурмашинской тепловой компании, - сообщила «КП» старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Как правило, такие материалы служители Фемиды рассматривают оперативно. Однако пока ни о дате рассмотрения иска, ни уж тем более о его результатах ничего не известно.

Между тем, негодование жителей Мурмашей, сидящих уже три недели без горячей воды из-за разборок ресурсников и коммунальщиков, нарастает.

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ИСТОЧНИК KP.RU