2020-07-17T12:11:14+03:00
Происшествия

Териберка на ночь осталась без света

Энергетики за несколько часов смогли предупредить намечавшуюся аварию
Елена МОЛОДЦОВА
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Работы по предупреждению аварии в Териберке вызвали панику среди населения.Работы по предупреждению аварии в Териберке вызвали панику среди населения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На дворе стоит прекрасная погода, и, по прогнозам синоптиков, даже на побережье Баренцева моря не ожидается никаких природных катаклизмов. Тем не менее, Териберка на ночь все равно осталась без света.

- По информации «Колэнерго», с 22.00 16 июля до 5.00 17 июля в связи с течью масла на трансформаторе подстанции №99 в Териберке произойдет полное отключение электроснабжения в поселке, - проинформировала местных жителей администрация в Тероиберки.

Однако все равно по побережью поползли слухи, что электричества не будет целых четыре дня. По словам главы Териберки Елены Крывонос, трансформаторная подстанция №99 находится в тундре, и энергетики вовремя заметили предпосылки аварии. Свет же отключили и вовсе в 23.40, а включили уже в 4.00. Так что неудобства жителей были сведены к нулю. Откуда взялись слухи о многодневном отключении, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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