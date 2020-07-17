Териберка на ночь осталась без света
На дворе стоит прекрасная погода, и, по прогнозам синоптиков, даже на побережье Баренцева моря не ожидается никаких природных катаклизмов. Тем не менее, Териберка на ночь все равно осталась без света.
- По информации «Колэнерго», с 22.00 16 июля до 5.00 17 июля в связи с течью масла на трансформаторе подстанции №99 в Териберке произойдет полное отключение электроснабжения в поселке, - проинформировала местных жителей администрация в Тероиберки.
Однако все равно по побережью поползли слухи, что электричества не будет целых четыре дня. По словам главы Териберки Елены Крывонос, трансформаторная подстанция №99 находится в тундре, и энергетики вовремя заметили предпосылки аварии. Свет же отключили и вовсе в 23.40, а включили уже в 4.00. Так что неудобства жителей были сведены к нулю. Откуда взялись слухи о многодневном отключении, неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU