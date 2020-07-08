20 домов в Мурмашах остались без горячей воды из-за долга в 354 миллиона рублей перед энергетиками

Вот уже несколько лет проблема с долгами по электроэнергии перед ресурсниками в Мурмашах не решается. Сумма растет, платежи от населения вкупе с субсидией покрыть ее не в состоянии, а в итоге без благ цивилизации остаются обычные люди. Ситуация повторяется из года в год, но решить ее раз и навсегда не получается.

Вот и 30 июня сразу 20 жилых домов на улицах Советская, Энергетиков, Овчинникова и Кутахова остались без горячей воды.

- Где-то в 18.00 30 июня мы получили уведомление от «Мурмашинской тепловой компании», что за неуплату «КолАтомЭнергоСбыт» ввел полное ограничение электроэнергии на двух котельных. В этот же день было направлено уведомление в прокуратуру Кольского района, - рассказывает и.о. главы администрации Мурмашей Николай Гордейчук.

К слову, «Мурмашинская тепловая компания» должна энергетикам больше 354 миллионов рублей. Согласитесь, сумма не маленькая, и частично она складывается из долгов населения. Правда, сколько люди не заплатили компании, пока не уточняется. Разумеется, в должниках ходят далеко не все, а вот без горячей воды сидят и те, кто исправно платит по счетам, и те, кто делает это спустя рукава.

- После первых писем «КолАтомЭнергоСбыта» мы ввели самоограничения и отключили большинство наших энергоустановок, оставив только то, что необходимо для производства горячей воды. Тем не менее, энергетики посчитали, что этого недостаточно и отключили электроэнергию на котельных, - объясняет и.о. технического директора «Мурмашинской тепловой компании» Александр Грень.

По словам Александра Алексеевича, ситуация эта повторяется из года в год. Обычно приходит субсидия, которая перекрывает долг, и ограничения снимаются до конца отопительного сезона. Это, конечно, обнадеживает, но людям-то приходится сидеть без воды. Вся надежда на прокуратуру.

- Проводится проверка по факту введения режима потребления электроэнергии на котельной в Мурмашах. Она пока еще не окончена, - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Однако результаты прокурорской проверки вполне предсказуемы. Ведь аналогичные ситуации в Мурмашах события произошли 18 и 19 июня в Пушном и Туломе. Там жители тоже остались без горячей воды из-за задолженности. В итоге прокуратура внесла представление директору филиала «КолАтомЭнергоСбыт» об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о безотлагательном возобновлении подачи электроэнергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключений горячей воды летом 2020 года в Мурманске от Мурманской ТЭЦ и "Мурманэнергосбыта". Когда и насколько в Мурманске будут отключать горячую воду летом 2020 года Мурманская ТЭЦ и "Мурманэнергосбыта" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru