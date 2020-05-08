График отключений горячей воды летом 2020 года в Мурманске от Мурманской ТЭЦ и "Мурманэнергосбыта"

Синоптики осторожно обещают нам очень жаркое и засушливое лето. Но как бы на улице не жарило солнце, это не скрашивает отсутствие горячей воды в кране.

Меж тем на дворе уже май, а, значит, скоро нас ждет время тазиков и кастрюль. Теплоснабжающие компании уже опубликовали графики отключений горячей воды на лето 2020 года. Конечно, он может быть скорректирован, ведь все мы помним холодное лето в прошлом году.

Мурманская ТЭЦ

Сначала нас ждут опрессовки, испытания на максимальную температуру, определение тепловых и гидравлических потерь.

Первой их встретит Мурманская ТЭЦ:

с 2 июня по 8 июня

с 18 августа по 24 августа

Затем Южная котельная

с 9 июня по 15 июня

с 14 июля по 16 июля

с 11 августа по 17 августа

И, наконец, Восточная котельная

с 28 июля по 30 июля

с 14 июля по 16 июля

с 11 августа по 17 августа

Основные отключения горячей воды в Мурманске:

Мурманская ТЭЦ с 23 июня по 6 июля

Южная ТЭЦ с 21 июля по 3 августа

Восточная ТЭЦ с 7 июля по 20 июля

"Мурманэнергосбыт"

Котельная «Северная»

опрессовки тепловых сетей с 15 июня по 18 июня, с 27 июля по 30 июля

остановка котельной на плановый ремонт с 7 июля по 20 июля

ЦТП 171 и ЦТП 175

Опрессовки с 29 июня по 2 июля

ЦТП 202, 203, 62, 69 кв.

Опрессовки с 3 августа по 6 августа

ЦТП Северной Промзоны

Опрессовки с 8 июня по 9 июня, с 23 июля по 24 июля

Котельная «Роста»

опрессовки с 22 июня по 25 июня, с 21 июля по 24 июля

испытание теплосети на тепловые потери с 8 июня по 11 июня

остановка котельной на плановый ремонт с 6 августа по 19 августа

Котельная жилого района Абрам-мыс

опрессовки с 16 июня по 18 июня, с 4 августа по 6 августа

остановка котельной на плановый ремонт с 15 июля по 28 июля

Котельная ТЦ «Росляково Южное»

опрессовки с 4 июня по 5 июня, с 24 августа по 25 августа

остановка котельной на плановый ремонт с 9 июня по 22 июня

Котельная ТЦ «Росляково-1»

опрессовки с 9 июня по 11 июня, с 10 августа по 12 августа

испытания теплосети на тепловые потери с 23 июня по 25 июня

остановка котельной на плановый ремонт с 14 июля по 27 июля

Опрессовки от ЦТП АО «МЭС», подключенные к тепловым сетям ПАО «Мурманская ТЭЦ»:

ЦТП - кв.2 Новое Плато, кв.2а Больничный городок с 16 июня по 22 июня, с 4 августа по 10 августа;

ЦТП Фестивальная, по ул. Шевченко, по ул. Бондарной, по ул. Прибрежной с 23 июня 26 июня, с 4 августа – 7 августа.

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