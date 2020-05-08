График отключений горячей воды летом 2020 года в Мурманске от Мурманской ТЭЦ и "Мурманэнергосбыта"
Синоптики осторожно обещают нам очень жаркое и засушливое лето. Но как бы на улице не жарило солнце, это не скрашивает отсутствие горячей воды в кране.
Меж тем на дворе уже май, а, значит, скоро нас ждет время тазиков и кастрюль. Теплоснабжающие компании уже опубликовали графики отключений горячей воды на лето 2020 года. Конечно, он может быть скорректирован, ведь все мы помним холодное лето в прошлом году.
Мурманская ТЭЦ
Сначала нас ждут опрессовки, испытания на максимальную температуру, определение тепловых и гидравлических потерь.
Первой их встретит Мурманская ТЭЦ:
с 2 июня по 8 июня
с 18 августа по 24 августа
Затем Южная котельная
с 9 июня по 15 июня
с 14 июля по 16 июля
с 11 августа по 17 августа
И, наконец, Восточная котельная
с 28 июля по 30 июля
с 14 июля по 16 июля
с 11 августа по 17 августа
Основные отключения горячей воды в Мурманске:
Мурманская ТЭЦ с 23 июня по 6 июля
Южная ТЭЦ с 21 июля по 3 августа
Восточная ТЭЦ с 7 июля по 20 июля
"Мурманэнергосбыт"
Котельная «Северная»
опрессовки тепловых сетей с 15 июня по 18 июня, с 27 июля по 30 июля
остановка котельной на плановый ремонт с 7 июля по 20 июля
ЦТП 171 и ЦТП 175
Опрессовки с 29 июня по 2 июля
ЦТП 202, 203, 62, 69 кв.
Опрессовки с 3 августа по 6 августа
ЦТП Северной Промзоны
Опрессовки с 8 июня по 9 июня, с 23 июля по 24 июля
Котельная «Роста»
опрессовки с 22 июня по 25 июня, с 21 июля по 24 июля
испытание теплосети на тепловые потери с 8 июня по 11 июня
остановка котельной на плановый ремонт с 6 августа по 19 августа
Котельная жилого района Абрам-мыс
опрессовки с 16 июня по 18 июня, с 4 августа по 6 августа
остановка котельной на плановый ремонт с 15 июля по 28 июля
Котельная ТЦ «Росляково Южное»
опрессовки с 4 июня по 5 июня, с 24 августа по 25 августа
остановка котельной на плановый ремонт с 9 июня по 22 июня
Котельная ТЦ «Росляково-1»
опрессовки с 9 июня по 11 июня, с 10 августа по 12 августа
испытания теплосети на тепловые потери с 23 июня по 25 июня
остановка котельной на плановый ремонт с 14 июля по 27 июля
Опрессовки от ЦТП АО «МЭС», подключенные к тепловым сетям ПАО «Мурманская ТЭЦ»:
ЦТП - кв.2 Новое Плато, кв.2а Больничный городок с 16 июня по 22 июня, с 4 августа по 10 августа;
ЦТП Фестивальная, по ул. Шевченко, по ул. Бондарной, по ул. Прибрежной с 23 июня 26 июня, с 4 августа – 7 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, как вырастут тарифы на ЖКХ в Мурманской области в 2020 году. Скачок произойдет всего один раз в июле (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU