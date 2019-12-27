2019-12-27T11:29:10+03:00
Общество

Стало известно, как вырастут тарифы на ЖКХ в Мурманской области в 2020 году

Скачок произойдет всего один раз в июле
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
В 2020 году тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. И то не во всех городах Мурманской области.В 2020 году тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. И то не во всех городах Мурманской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

2019 году принес неприятный "подарок" россиянам в виде двойного удорожания тарифов на коммунальные услуги: в январе и июле. Случилось это из-за повышения ставки НДС.

Наступающий год в этом плане будет приятнее: увеличение будет всего одно. Случится одно традиционно 1 июля. В комитете по тарифному регулированию Мурманской области рассказали, насколько именно вырастут суммы в квитанциях.

- Учитывая особенности каждого муниципалитета, максимальный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках распоряжения правительства Российской Федерации в Мурманской области с 1 июля 2020 года не превысит 5,4%, а по отдельным муниципальным образованиям сложится ниже федеральных ограничений, - уточнили в ведомстве

Электричество

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся одними из минимальных по стране и наименьшими по Северо-Западному федеральному округ. С 1 января 2020 года -для домов с газовыми плитами – 2,76 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,99 руб./кВтч. С 1 июля для домов с газовыми плитами – 2,82 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,09 руб./кВтч.

Газ

Розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд АО «Мурманоблгаз» увеличатся на 4%. В ЗАТО Заозерск и ЗАТО Видяево цены уже сегодня сформировались на достаточно высоком уровне, поэтому у местных жителей суммы в квитанциях останутся прежними.

Отопление

По сложившейся традиции, в разных населенных пунктах области тариф на отопление растет в своем темпе.

- Втех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рубля, изменение тарифов с 1 июля 2020 года не произойдет. Это коснется населенных пунктов 23 муниципальных образований по отдельным теплоснабжающим организациям, расположенным в Мурманске, Кировске, Полярных Зорях, Высоком, ЗАТО Александровск, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском и Терском районах. В большинстве муниципальных образований тарифы остаются неизменными уже не первый год (от 2 до 7 лет), - уточнили в комитете.

Более того, по отдельным ресурсоснабжающим организациям в Мурманске, Североморске и Коле тариф даже снизится.

Вода и водотведение

С водой дела обстоят так же, как и с отоплением - в каждом населенном пункте свой тариф.

- В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где установленные тарифы составляют 45 руб./м3 и выше, тарифы с 1 июля 2020 года останутся неизменными, - пояснили в комитете. - В ряде муниципальных образований, таких как Зеленоборский и Туманный тарифы на водоснабжение и водоотведение остаются неизменными уже пятый год. В ЗАТО Островной, Кильдинстрое (для потребителей МУП «Кильдинстрой), Корзуново (для потребителей ООО «ПромВоенСтрой») не изменятся тарифы на водоснабжение, а в Полярных Зорях, Зареченске – на водоотведение.

Вывоз мусора С 1 января 2020 года установлен пониженный тариф на обращение с ТКО для регионального оператора АО «Управление отходами» - 856,97 руб./м3 на весь 2020 год. С учетом установленного Правительством Мурманской области норматива накопления ТКО для населения плата составит 128,55 рублей с человека в месяц (а не 130,04 рублей, как сейчас).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
По данным источника «КП» в следственных органах замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его обратно в СК на доследование [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Мурманске пройдет чемпионат по кикбоксингу, посвященный памяти Элины Гисмеевой
Депутат из Североморска стал Дедом Морозом и поздравил многодетную семью с праздником
Под Полярными Зорями в лоб маршрутке выехала фура
Из-за угрозы взрыва в четвертый раз эвакуируют здание правительства Мурманской области
В Заполярном открылся самый северный кинотеатр в России
Новый год 2019-2020 в Мурманске: праздничная программа, перекрытия
В Мурманской области 54-летний мужчина не признался, что касался 12-летних девочек в интимных местах
В Мурманской области получила развитие история с "самой чудовищной елкой России"
"Доживет только до двух лет": на лечение годовалого малыша из Мурманска надо собрать 156 миллионов рублей
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Жильцов аварийного дома №15 на улице Царевского в Мончегорске расселят к 2021 году
В Кировске возбудили уголовное дело по факту гибели бабушки под колесами погрузчика
Жители Мурманска жалуются на странные требования сотрудников газовой службы