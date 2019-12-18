В Мурманской области уменьшится плата за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-18T10:24:11+03:00

С января за вывоз ТКО северяне будут платить меньше. Фото: Региональный оператор по обращению с ТКО Мурманской области

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В Москве состоялся международный форум "Чистая страна", на котором директор департамента взаимодействия с регионами и регоператорами ППК "РЭО" Андрей Лаптев озвучил лучшие регионы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В десятку лидеров попала Мурманская область.

- В северной технологической зоне построены: полигон ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс и сеть мусороперегрузочных станций. Общий объем инвестиций АО "Управление отходами" в соответствии с проектом составляет 1,8 миллиарда рублей. С 1 января 2019 года АО "Управление отходами" приступило к выполнению обязанностей регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области, - сообщает Региональный оператор по обращению с ТКО.

А простых северян порадует следующая информация. Обычно коммуналка дорожает и суммы в квитанциях все больше. Но не в этот раз: с января жители региона будут платить за вывоз мусора меньше: 128,55 рубля, а не 130,04.

ИСТОЧНИК KP.RU