Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 июля 2020 года: стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 8799 заболевших COVID-19, 4655 человек выздоровел и 57 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск выбился в лидеры в коронавирусном рейтинге Заполярья и стремится нарастить отрыв. В городе-герое уже заболели 4192 человека. Только 110 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 6502 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 183 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+13, всего 340), Североморске (+35, всего 694), Мончегорске (+13 всего 384), Апатитах (+4, всего 231), Ловозерском районе (+5, всего 21).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4192 случая

Белокаменка - 2297 случаев

Североморск - 694 случаев

Мончегорск – 384 случай

Кольский район - 340 случаев

Печенгский район - 229 случаев

Апатиты – 227 случаев

Кировск – 139 случаев

Кандалакшский район – 79 случаев

Ковдорский район - 81 случаев

Оленегорск – 55 случаев

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 21 случай

ЗАТО Видяево - 14 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4192

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 79

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 231 и 139 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 340 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Еще два человека умерли

К сожалению, число жертв эпидемии коронавируса в Заполярье растет ежедневно и уже достигло 57 человек. Последними от опасной инфекции умерли пациенты в возрасте 66 и 83 лет.

- Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких, имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, атеросклероз. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - отметили в оперативном штабе Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наш регион на шестом месте по России по числу заболевших за сутки. В Мурманской области на 22 июля 2020 года зарегистрировали 183 новых случая коронавирусной инфекции (Подробности)

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 22 июля 2020 года составило 57 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 22 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru